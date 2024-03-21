Bugün iftarda ne pişirsem? 11. gün iftar menüsü

ZEYTİNYAĞLI PORTAKALLI ENGİNAR

Malzemeler

6 adet çanak enginar

1 su bardağı haşlanmış bezelye

2 adet patates

2 adet havuç

2 adet kuru soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

1 su bardağı portakal suyu

1 yemek kaşığı toz şeker

4-5 sap demet dereotu

Tuz

Yapılışı

Öncelikle kararmaması için çanak enginarları tuzlu limonlu suda bekletin. Soğan ve havucu soyup küçük küp şeklinde doğrayın ve zeytinyağında hafif kavurun. Patatesi de ekleyip kavurmaya devam edin. Çukur yerleri yukarıda kalacak şekilde, enginarları ve bezelyeyi tencereye yerleştirin. Üzerine tuz, limon suyu, portakal su ve şekeride ekleyip, önce yüksek ateşte, sonra kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan almadan hemen önce de ince doğranmış dereotlarını yarısını enginarların üzerine serpin. Enginarlar soğuyunca çukur tarafları yukarı gelecek şekilde içine garnitürleri doldurarak servis tabağına alın. Kalan dereotunu da üzerine serpin. İftar için zeytinyağlı portakallı enginarınız hazır, afiyet olsun.