Bugün iftarda ne pişirsem? 11. gün iftar menüsü
‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, gün gün iftar menüsü için bizi takip edin. İftarda ne yenir, iftarda ne yapsam, iftara nasıl hazırlansam? soruları artık geride kaldı. İşte tarifleriyle birlikte 11. gün iftar menüsü...
ZERDEÇALLI SEBZE ÇORBASI
Malzemeler
- 1 adet soğan
- 1 adet büyük patates
- 1 adet havuç
- 1 adet kapya biber
- 2 diş sarımsak
- 1 adet kabak
- 3 yemek kaşığı zeytinyağ
- 2 yemek kaşığı bulgur
- 2 yemek kaşığı mercimek
- 6-7 sap maydanoz
- 1 tatlı kaşığı zerdeçal
- 1 çay kaşığı tuz, karabiber
- 1 litre su
- Tavuk suyu veya et suyu
Yapılışı
Çorba tenceresine zeytinyağı, ince ince doğranmış soğan ve sarımsak ekleyip, kavurun. Üzerine sırayla biber, havuç, patates, kabak, maydanoz, bulgur mercimek et suyu ve su ilave ederek kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısıp tuz, zerdeçal ve karabiberi ekleyin. Birkaç dakika daha pişirilerek ocağın altı kapatın. Blender’dan geçirilerek servis edin. İftar için çorbanız hazır, afiyet olsun.
ZEYTİNYAĞLI PORTAKALLI ENGİNAR
Malzemeler
- 6 adet çanak enginar
- 1 su bardağı haşlanmış bezelye
- 2 adet patates
- 2 adet havuç
- 2 adet kuru soğan
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- Yarım limonun suyu
- 1 su bardağı portakal suyu
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 4-5 sap demet dereotu
- Tuz
Yapılışı
Öncelikle kararmaması için çanak enginarları tuzlu limonlu suda bekletin. Soğan ve havucu soyup küçük küp şeklinde doğrayın ve zeytinyağında hafif kavurun. Patatesi de ekleyip kavurmaya devam edin. Çukur yerleri yukarıda kalacak şekilde, enginarları ve bezelyeyi tencereye yerleştirin. Üzerine tuz, limon suyu, portakal su ve şekeride ekleyip, önce yüksek ateşte, sonra kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan almadan hemen önce de ince doğranmış dereotlarını yarısını enginarların üzerine serpin. Enginarlar soğuyunca çukur tarafları yukarı gelecek şekilde içine garnitürleri doldurarak servis tabağına alın. Kalan dereotunu da üzerine serpin. İftar için zeytinyağlı portakallı enginarınız hazır, afiyet olsun.
DOMATES SOSLU PATLICAN
Malzemeler
- 4 adet patlıcan
- 3 adet yeşil biber
- 1 adet kuru soğan
- 3 diş sarımsak
- 4 adet domates
- 1 tatlı kaşığı salça
- 1 çay bardağı su
- 1 çay kaşığı şeker
- Tuz, karabiber
- Kızartmak için: Sıvı yağ
Yapılışı
Öncelikle patlıcanları alacalı soyup acılarının çıkması için tuzlu suda bekletin. Sonra patlıcanları küçük küpler halinde doğrayıp kızgın yağda kızartın. Kağıt havlu üstünde bekletirseniz fazla yağı çekecektir. Biber, soğan ve sarımsağı, ince ince doğrayıp tavada kavurup bir kenarda bekletin. Sosunu hazırlamak için tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağ ile beraber salçayı ve domatesleri ekleyip kavurun. Bir taşım kaynayınca, şeker ve tuzu ekleyin. Domatesler kavrulduktan sonra 1 çay bardağı su ekleyin. Sos suyunu çekince ayırdığınız biberli, soğanlı, sarımsaklı karışımı harmanlayıp patlıcanın üstüne dökün. İftar için şakşuka hazır, afiyet olsun.
ÖZBEK PİLAVI
Malzemeler
- 2.5 su bardağı yasemin pirinci
- 300 gram kuzu kuşbaşı
- 3 bardak et suyu
- 1 su bardağı su
- 1 adet soğan
- 2 adet havuç
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 5 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 baş sarımsak
- 1 çay kaşığı kimyon
- 2 çay kaşığı karabiber
- 2 çay kaşığı tuz
Yapılışı
Öncelikle kuzu kuşbaşıyı tencereye ekleyip suyunu çekene kadar kavurun. Sonra sıvı yağ ve tereyağını ekleyin. Soğanla birlikte etleri kavurun. Rendelenmiş havucuda ekleyip karıştırın. Havuçlar yumuşayınca pirinçleri ekleyip kavurma işlemine devam edin. Su, et suyu tuz ve baharatları ilave edip, pilavı karıştırın. 2 baş sarımsağı kabuklu olarak pilavın üstüne hafifçe bastırarak yerleştirin. Tencerenin kapağını kapatıp, suyunu çekinceye kadar pişirin. 20 dakika dinlendikten sonra servis edin. İftar için özbek pilavınız hazır, afiyet olsun.
AYVA KOMPOSTOSU
Malzemeler
- 3 adet ayva
- 6 su bardağı su
- 1 su bardağı şeker
- 3 adet karanfil
- Ayva çekirdekleri
Yapılışı
Ayvaları yıkanıp, kabuğunu soyup küp küp doğrayın. Şekeri, suyu ve karanfili ekleyip, kaynatın. Soğumaya bırakın. Süzüp ya da taneli şekilde servis edebilirsiniz. İftar için ayva kompostonuz hazır, afiyet olsun.
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