Hint mutfağı ve yemek kültürü! En sevilen 2 tarifi…

Yayınlanma: 29.05.2023 - 21:03

Güncelleme: 29.05.2023 - 21:03

Kültürel çeşitliliğiyle dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Hindistan’da, mutfak kültürü de belirli kalıplarla sınırlandırılamayacak kadar renkli. Genellikle baharatlı ve acı yemeklerden oluştuğu düşünülen Hint mutfağı, hem bölgeden bölgeye hem de inanca ve kültüre göre farklılıklar gösteriyor.

Mutfağın temelini, taze otlar, tohumlar ve baharatlar oluşturuyor. Etin yanı sıra balık tüketiminin de oldukça yoğun olduğu Orta Hindistan’da, balıklar baharat soslarıyla hazırlanarak pişiriliyor. Orta Hindistan’da en çok kullanılan baharatlar arasında kimyon, kişniş, zerdeçal ve acı biberin yanı sıra hardal ve hardal yağı yer alıyor. Pirinç tüketimi ise, Kuzey Hindistan’a kıyasla daha yaygın.

Hem pirinç hem de baklagiller eşit oranda tüketiliyor. Kuzeye kıyasla çok daha hafif olan yemekler, genellikle taze otlar, baharatlar ve Hindistan cevizi yağı ile hazırlanıyor. Buna rağmen, yemekler diğer bölgelere kıyasla daha acı oluyor. Hindistan’da masala ismi verilen ve bölgeden bölgeye değişiklik gösteren, farklı içeriklere sahip karışımlar bulunuyor.

GARAM MASALA NEDİR?

Hint mutfağının en önemli baharatı garam masala, acı baharat karışımı demektir. Özellikle Hindistan ve Güney Asya mutfaklarında oldukça popülerdir. Garam masala, genellikle kişniş tohumu, kimyon, tane karabiber, kakule, kişniş, karanfil, tarçın gibi baharat tohumlarından oluşan bir karışım. Bazı karışımlarda çörek otu ve toz zencefil de eklenebilir. Ancak hepsinin temeli neredeyse aynıdır. Çok farklı kokusu ve aroması vardır.





Kahvaltılarda çapati ismi verilen, sacda veya tavada pişmiş mayasız ekmekler ya da paratha ismi verilen, bol baharatla hazırlanmış, kaymaklı yoğurt ile servis edilen gözlemeler tüketiliyor. Bunların yanı sıra sosla servis edilen pirinç topları da kahvaltılarda en çok tüketilen yiyecekler arasında. İçecek olaraksa, çay ve kahvenin yanı sıra meyvelerle tatlandırılmış şekerli ayrana benzeyen bir içecek olan lassi tüketilir.

Öğle ve akşam yemeklerinde et ve sebze yemekleri ile birlikte ekmek ve pirinç de servis ediliyor. Hint mutfağı denildiğinde, chaat ismi verilen sokak lezzetlerini de unutmamak gerekiyor. Oldukça çeşitli malzemelerden yapılan bu sokak yemekleri, halk tarafından en fazla tüketilen yiyecekler arasında.

Hindistan’da yemekler genellikle katoris isimli metal ya da muz ağacı yapraklarından yapılmış kapların içine konularak thalis isimli büyük düz tepsilerde servis ediliyor. Yemekler sağ elin parmak uçlarıyla yeniliyor. Yemeğin sonunda ise, paan isimli, nefesin tazelenmesi için çiğnen bir tür aromatik karışım sunuluyor.



Hint mutfağının en bilinen içeceklerinden biri, baharat karışımlarıyla hazırlanan ve masala chai ismi verilen sütlü çaydır. Ülkede et tüketimi dinsel gruplara göre çeşitlilik göstermektedir. Müslümanlar domuz etini, Hindular dana etini tüketmez. Budistler ise, vejetaryen bir beslenme biçimine sahiptir.

TIKKA MASALA

Hint mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan tikka masala kolay bir şekilde hazırlanır. Adını garam masala baharatından alan bu yemek, kalabalık sofraların vazgeçilmezidir. Genellikle pilav eşliğinde sunulur. İşte tarifi…



Malzemeler

500 gr kemiksiz tavuk kalça veya but



Marine için

Yarım çay kaşığı kimyon ve karabiber

1 tatlı kaşığı paprika

1 dilim taze zencefil

2 diş sarımsak

5 yemek kaşığı yoğurt



Sosu için

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil

6 diş sarımsak

1 adet kakule

1 adet karanfil

1 tatlı kaşığı garam masala baharatı

1 çay kaşığı tarçın

500 gr domates sosu

100 gr krema

7-8 damla limon



Yapılışı

Öncelikle tavukları iri iri kuşbaşı doğrayıp baharatlarla 30 dakika marine edin. Sosu için terayağınsa sarımsakları soteleyin. Tüm baharatlar ve diğer malzemeleri ekleyerek, kaynatın. Yoğun bir sos elde edeceksiniz. Ayrı bir tavada tavukları soteleyin. Sosla tavukları buluşturup, bir kaç dakika daha pişirin. Afiyet olsun.

DHAL SHORBA

Hint mutfağına ait geleneksel lezzetlerinden biri olan Dhal shorba yeşil mercimekten yapılan sulu bir yemektir. Garam masala baharatıyla aromalandırılır. Kokusu adeta büyüleyebilir. İşte tarifi…



Malzemeler



1 su bardağı yeşil mercimek

1 adet soğan

4 diş sarımsak

?2 adet acı biber

1 adet rendelenmiş domates

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı garam masala

Garam masala için

2 tatlı kaşığı kişniş tohumu

1’er tatlı tane kimyon, tane karabiber ve kakule

1 tatlı kaşığı toz zencefil

1 tatlı kaşığı tarçın

1 adet defne yaprağı

Yapılışı

Öncelikle yeşil mercimeği suda haşlayıp kenara alın. Soğan, sarmısak, biber ve domatesi derin bir tencereye alıp sıvı yağda kavurun. Zencefil, kişniş, kırmızı biber ve zerdeçal ilave edin. Garam masala için tüm malzemeyi karıştırıp, tencereye ekleyin. Mercimeği suyu ile birlikte ilave edip, pişirin. Afiyet olsun.







