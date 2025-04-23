Meksika'nın saklı lezzeti: Pollo en Mole Verde

Yayınlanma: 23.04.2025 - 11:14

Güncelleme: 23.04.2025 - 11:14

Meksika mutfağı, sadece baharatlı yemekleriyle değil, derin tarihsel kökleri olan soslarıyla da ünlüdür. Mole, Meksika'da düğünlerden bayram sofralarına kadar her özel günde yer bulan geleneksel bir sostur. Çikolatalı koyu mole (mole poblano) daha çok bilinse de, "mole verde" yani yeşil mole, tazeliği ve hafif baharatlı yapısıyla ön plana çıkar.

POLLO EN MOLE VERDE TARİFİ

Malzemeler:

Tavuk için:

4 adet tavuk budu veya göğsü

1 litre su

1 defne yaprağı

1 diş sarımsak

Tuz

Yeşil Mole Sos için:

4 adet tomatillo (yeşil domates)

2 adet yeşil jalapeno biberi (veya acısız yeşil biber)

1/2 su bardağı taze kişniş

1/4 su bardağı kabak çekirdeği (çiğ)

1/4 su bardağı susam

1 küçük soğan

2 diş sarımsak

1 dilim bayat ekmek (kızarmış)

1 yemek kaşığı mısır unu (isteğe bağlı, kıvam artırmak için)

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Tavuk suyu (haşlama suyundan)

Yapılışı: