Meksika'nın saklı lezzeti: Pollo en Mole Verde

Meksika mutfağı denince akla hemen taco ve burrito gelse de, ülkenin zengin gastronomisinde keşfedilmeyi bekleyen birçok geleneksel yemek var. Yeşil mole soslu tavuk, hem aromatik tadı hem de yoğun yeşil rengiyle gerçek bir Meksika klasiği. İşte bu lezzetli yemeğin tarifi ve hikâyesi...

Meksika'nın saklı lezzeti: Pollo en Mole Verde
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.04.2025 - 11:14

Meksika mutfağı, sadece baharatlı yemekleriyle değil, derin tarihsel kökleri olan soslarıyla da ünlüdür. Mole, Meksika'da düğünlerden bayram sofralarına kadar her özel günde yer bulan geleneksel bir sostur. Çikolatalı koyu mole (mole poblano) daha çok bilinse de, "mole verde" yani yeşil mole, tazeliği ve hafif baharatlı yapısıyla ön plana çıkar.

POLLO EN MOLE VERDE TARİFİ

Malzemeler:

Tavuk için:

  • 4 adet tavuk budu veya göğsü
  • 1 litre su
  • 1 defne yaprağı
  • 1 diş sarımsak
  • Tuz

Yeşil Mole Sos için:

  • 4 adet tomatillo (yeşil domates)
  • 2 adet yeşil jalapeno biberi (veya acısız yeşil biber)
  • 1/2 su bardağı taze kişniş
  • 1/4 su bardağı kabak çekirdeği (çiğ)
  • 1/4 su bardağı susam
  • 1 küçük soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 dilim bayat ekmek (kızarmış)
  • 1 yemek kaşığı mısır unu (isteğe bağlı, kıvam artırmak için)
  • 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
  • Tavuk suyu (haşlama suyundan)

Yapılışı:

  1. Tavuğu Haşlayın: Tavukları su, defne yaprağı, sarımsak ve tuzla birlikte kaynatın. İyice piştikten sonra sudan çıkarın ve suyunu saklayın.
  2. Sebzeleri Pişirin: Tomatillo ve biberleri hafif yumuşayana kadar haşlayın.
  3. Sosu Hazırlayın: Haşlanmış tomatillo, biber, soğan, sarımsak, kişniş, kabak çekirdeği, susam ve kızarmış ekmek dilimini blenderdan geçirerek pürüzsüz bir sos elde edin. Gerekirse biraz tavuk suyu ekleyin.
  4. Sosu Pişirin: Bir tavada yağı ısıtın ve sosu ekleyin. Kısık ateşte 10-15 dakika karıştırarak pişirin. Kıvamı çok koyu olursa biraz daha tavuk suyu ilave edin. Gerekirse mısır unu ile kıvam verebilirsiniz.
  5. Tavukla Buluşturun: Haşlanmış tavukları yeşil mole sosunun içine ekleyin. 10 dakika kadar birlikte kaynatın ki tavuk sosun aromasını iyice çeksin.
  6. Servis: Yanında pirinç pilavı veya mısır ekmeği (tortilla) ile sıcak servis yapın.

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