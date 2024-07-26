Orta Doğu mutfağının sıradışı lezzeti: Kıbbe tarifi

Orta Doğu mutfağının zengin ve çeşitli lezzetleri arasında gizli kalmış bir hazine olan ‘Kıbbe’, Lübnan mutfağının eşsiz bir yemeğidir. Bu lezzetli ve doyurucu yemek, farklı tatları keşfetmek isteyenler için mükemmel bir seçenek. İşte, Kıbbe tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2024 - 16:47
Orta Doğu mutfağının sıradışı lezzeti: Kıbbe tarifi
Abone Ol google-news

Orta Doğu mutfağı, her köşesinde benzersiz ve zengin lezzetler barındırır. Lübnan mutfağının nadir bilinen ama oldukça lezzetli yemeklerinden biri olan ‘Kıbbe’, bu zenginliğin en güzel örneklerinden biridir. İşte, Kıbbe tarifi...

KIBBE TARİFİ

Malzemeler

  • 500 gr kuzu kıyma
  • 350 gr içli köftelik bulgur
  • 1 litre ayçiçek yağı
  • Tuz
  • Karabiber

İç harcı için;

  • 200 gr kıyma
  • 6 soğan
  • 50 gr çam fıstığı
  • Tuz
  • Karabiber

Yapılış

  1. Bulguru 10 dakika soğuk suda bekletin. Suyunu iyice süzün. 500 gr kıyma, içli köftelik bulgur, tuz ve karabiberi mutfak robotunda 10 dakika yoğurarak kıbbe hamurunu hazırlayın.
  2. Çam fıstıklarını yağsız tavada rengi dönene kadar kavurun. İnce doğranmış soğanları ekleyerek 15 dakika kavurun.
  3. Kıyma, tuz ve karabiberi ekleyin. 10 dakika kısık ateşte pişirin. Bulgurlu harcı 30-40 parçaya ayırın.
  4. Her parçayı avucunuzda ortasında bir oyuk açacak şekilde hazırlayın. İçerisine kıymalı harç paylaştırıp tepesini hafif sivrilterek kapatın. Ayçiçek yağını tavada kızdırın. Kıbbeleri ekleyip kızartın. Sıcak servis yapın.

Kıbbe tarifi haberleri tarif haberleri orta doğu haberleri

İlgili Haberler

Sadece 30 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Bursa'nın meşhur pideli köfte tarifi

Sadece 30 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Bursa'nın meşhur pideli köfte tarifi
Anadolu'nun unutulmuş lezzeti: Kars'ın eşsiz yemeği hengel tarifi

Anadolu'nun unutulmuş lezzeti: Kars'ın eşsiz yemeği hengel tarifi
Gizli bir uzak doğu lezzeti: Japonların enfes yemeği okonomiyaki tarifi

Gizli bir uzak doğu lezzeti: Japonların enfes yemeği okonomiyaki tarifi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler