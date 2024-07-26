Orta Doğu mutfağının sıradışı lezzeti: Kıbbe tarifi

Yayınlanma: 26.07.2024 - 16:47

Güncelleme: 26.07.2024 - 16:47

Orta Doğu mutfağı, her köşesinde benzersiz ve zengin lezzetler barındırır. Lübnan mutfağının nadir bilinen ama oldukça lezzetli yemeklerinden biri olan ‘Kıbbe’, bu zenginliğin en güzel örneklerinden biridir. İşte, Kıbbe tarifi...

KIBBE TARİFİ

Malzemeler

500 gr kuzu kıyma

350 gr içli köftelik bulgur

1 litre ayçiçek yağı

Tuz

Karabiber

İç harcı için;

200 gr kıyma

6 soğan

50 gr çam fıstığı

Tuz

Karabiber

Yapılış