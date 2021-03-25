CHP'li Hakverdi SGK'nin verdiği paya isyan etti

25 Mart 2021 Perşembe, 14:48

Hakverdi, gözlük cam ve çerçevelerinde SGK desteğinin arttırılması için TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifinde, SGK'nin görmeye yardımcı tıbbi malzemeler için ödediği payın cam için 10 lira 16 kuruş, ithal çerçeve için 35 TL, yerli çerçeve için 40 TL olduğunu ve bu ödenen payın da 8 yıldır güncellenmediğini vurguladı.

"SOSYAL DEVLET OLMANIN GEREĞİ"

Eskiden her yıl güncellenen bu desteğin AKP döneminde güncellenmediğini bildiren Hakverdi, şöyle dedi:

"İlgili kanunda yapılacak değişiklik ile gözlük cam ve çerçevelerinde, kurum tarafından ödenen payın artırılması, sektörde çalışan esnaf ve üreticiye destek olunması ve vatandaşa sağlık harcamalarında gerekli desteğin verilmesi gerekmektedir. Sağlık hakkı, anayasamız ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerce güvence altına alınmış temel hak ve özgürlükler arasındadır. Sağlık harcamalarında gerekli desteğin verilmesi de sosyal devlet olmanın gereğidir."

"0-6 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLARDA BU HAK HER YIL YENİLENMELİDİR"

“Fiziksel gelişimleri hızlı olan 0-6 yaş grubundaki çocukların kullandıkları gözlük 1 yıl sonra yüzlerine küçük gelmektedir. Bu nedenle; 0 – 6 yaş aralığındaki çocuklarda bu hak her yıl yenilenmelidir. Yine her yaş grubundan vatandaşların ise gözlük camındaki her 0,25 derecelik değişlikte bu hak yenilenmelidir."