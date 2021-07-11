14 bin maaş alan kaymakamın 9 bin TL'lik ayakkabısı
Patara'daki kumların kamyonlarla götürülmesiyle ile ilgili zabıt tutan memuru görevden alan Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı’nın giydiği ayakkabı sosyal medyada gündem oldu.
Patara'daki kumların kamyonlarla götürülmesiyle ile ilgili zabıt tutan memuru görevden alan, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı’nın giydiği ayakkabı sosyal medyada gündem oldu.
Kaş kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, sosyal medya hesabından polis radyosunda yaptığı yayınla ilgili fotoğraflar yayınladı. Yazıcı’nın ayakkabısı ise tartışmalara yol açtı.
Twitter’da yapılan paylaşımlarda, asgari ücretin 2 bin 943 olduğu Türkiye’de, Kaymakam Yazıcı’nın 8 bin 750 liralık ayakkabı giydiği belirtildi.
İşte o fotoğraf ve ayakkabının satış fiyatı:
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