ABD Afganistan’dan çekildi: Taliban’dan "iyi ilişkiler" açıklaması geldi

31 Ağustos 2021 Salı, 09:58

ABD'nin güçlerini Afganistan'dan tamamen çekmesinin ardından açıklama yayınlayan Taliban, yaşananları 'zafer' olarak nitelendirdi ve 'ABD ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini' söyledi.

ABD'nin Afganistan'dan tamamen çekilmesinin ardından açıklama yapan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid, "Bu zafer hepimizin" açıklamasında bulundu.

Taliban'ın ABD ile iyi diplomatik ilişkiler kurmak istediğini söyleyen sözcü, "ABD ve dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Hepsiyle iyi diplomatik ilişkilere açığız" dedi.

Sputnik Türkçe’nin haberine göre, Taliban yetkilileri ayrıca, ABD'nin çekilmesinin ardından Kabil'deki havalimanında sembolik bir yürüyüş gerçekleştirdi.