ABD’de bir eyalet vergi ödemelerini kripto parayla almaya hazırlanıyor

27 Mayıs 2021 Perşembe, 15:34

Kripto parayı uzun zamandır destekleyen Vali Jared Polis, Kongre üyesi olduğu dönemde ABD'de Bitcoin üzerinden seçim kampanyası yardımı kabul eden ilk siyasetçi olmuştu.

Vali Polis, Coindesk'in Consensus 2021 sanal konferansında yaptığı açıklamada, "Vergilerinizi farklı kripto para birimleriyle ödemenize izin veren ilk eyalet olmak beni çok sevindirir" dedi.

Özel sektörde ve kamuda altyapı, dijital kimlik ve kişisel veri güvenliği alanlarında yatırımları, nitelikli istihdamı ve yenilikçileri cezbeden Colorado, ABD'de blok zinciri yeniliklerinin merkezi olmaya devam edecek.

Colorado kripto parayı deneyip entegre eden ilk eyalet olmayacak. Ohio eyaleti 2018'de işletmelere (bireylere değil) vergilerini dijital parayla ödeme imkanı tanımış fakat sadece 10 şirketin bu yolu tercih etmesi üzerine bir yıl sonra söz konusu hizmeti kaldırmıştı.

-Independent Türkçe