Adalet Bakanlığı'nın yeni yıl 'performans' programı: 39 yeni cezaevi geliyor

11 Ocak 2021 Pazartesi, 13:46

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "demokratik ve ekonomik reformlar yılı" olacağını söylediği söylediği 2021 yılında çok sayıda yeni cezaevi inşa edilecek.

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan 2021 Yılı Performans Programı'na göre, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün 2020 yılında açıkladığı 355 cezaevine, bu yıl 39 cezaevi daha eklenmesi planlanıyor.

Ayrıca cezaevlerinde 2020 yılı sonu itibariyle hükümlülere 27,23 metrekare alan düştüğü tahmin ediliyor. Adalet Bakanlığı programında bu alanın yıl içerisinde 33,5’e çıkarılması için planlama yapıldı. Söz konusu alan sadece koğuş değil, havalandırma, spor salonları ve diğer tesisleri kapsıyor. Şu anda hükümlü ve tutuklu başına düşen personel sayısının 0,22 olduğu tahmin ediliyor ve bu yılki hedef 0,25’e çıkarmak.

AİHM TAHMİNİ 3,6 KAT SAPTI

Programa göre 2020 yılında AİHM Türkiye aleyhine yapılan başvurular sonucu Türkiye’den istenilen görüş sayısında da ciddi bir artış oldu. Bakanlık geçtiğimiz yıl AİHM’deki 250 dosyada savunma vermeyi planlarken, plan tutmadı ve sayı 3,6 kat artarak 903’e çıktı. Bakanlığın bu yılki tahmini tutmayınca gelecek yıllara ilişkin de çıtayı yükselttiği görülüyor. Bakanlık AİHM’e 2021 yılında 900, 2022 yılında 1250 ve 2023 yılında 1400 dosyada görüş sunulacağını tahmin ediyor.

ADLİYE ALANI 17 YILDA 9 KAT ARTTI

Bakanlık adliyelerle ilgili de 18 yılda yapılanları "2003 yılı öncesine kadar adalet hizmetlerinin verildiği kapalı alan toplam miktarı 569 bin 59 metrekareyken, günümüz itibariyle yapımı tamamlanarak hizmete açılan 270 adliye sarayının toplam kapalı alanı 5 milyon 101 bin 597 metrekareyi aşmış olup çalışması devam edenlerin tamamlanması ile birlikte bu miktar 6 milyon metrekareyi geçecektir" diye anlattı.