06 Mayıs 2021 Perşembe, 10:02

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşesinde ''AK Parti’ye oylar, haram olsun'' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Ülkedeki sorunları dile getiren meslek odalarını ve gazetecileri hedef alan Karahasanoğlu, ''Hesap sorulmayacak ise, AK Parti’ye verilen oylar, haram olsun” ifadelerini kullandı.

'AK PARTİ’YE OYLAR HARAM OLSUN'

Karahasanoğlu yazısında şu ifadeleri kullandı:

Bu ülkeye ihanet edenlerden hesap sorulmayacak ise.. Alınlarının teri ile seçim kazanamayacaklarını anlayınca darbe tehdidi ile karşımıza çıkanlardan hesap sorulmayacak ise, AK Parti’ye verilen oylar haram olsun..

Siyasi çıkarlar uğruna, bu ülkenin insanlarının sağlığı üzerinden tedirginlikler üretip “550 ilaç bulunamıyor” açıklamaları yapan eczacıların meslek odalarından, onların bu açıklamalarını manşetlerine yerleştiren gazetecilerden hesap sorulmayacak ise, AK Parti’ye verilen oylar, haram olsun..

Düşünün.. Sıradan bir rahatsızlığınız bile olsa.. Doktor size ısrarla tembihlemiş: “Sakın ha sakın.. İlacınızı aksatmayın.. Çok tehlikeli..” Ve siz.. Eczanelerde 550 ilacın bulunamadığını, yakında eczanelerin kepenk kapatacağını gazetelerden okuyorsunuz.

Bırakın o ilacı bizzat kullanan hastaları.. O hastaların yakınları bile, bu tedirginlikten dolayı, bu stresten dolayı hasta olmaz mı? Bu ahlaksızlığı yaptılar, bu yalanlarla insanların sağlıklarını tehlikeyle attılar..

Bunlardan hesap sorulmayacak ise, AK parti niye iktidarda?”

'HEPSİNDEN HESAP SORULMASI KAÇINILMAZDIR'

Bunların bizi arkadan hançerlememeleri için.. Hepsinden hesap sorulması, kaçınılmazdır diyerek yazısını sonlandıran Ali Karahasanoğlu, meslek odalarına ve gazetecilere tehdit yağdırdı:

“Türkiye ayakta kalmak için direnirken.. Ayağına çelme takmaya çalışanlardan.. Türkiye’yi devirmek için tekme üzerine tekme atanlardan..

Bin bir yalan ve iftira ile gerçekleri çarpıtanlardan.. Bile bile yalan söyleyenlerden.. Belki şu korona ile yoğun mücadele günlerinde olmayabilir ama..

Şu günler geçtikten sonra.. Tüm bu ihanete imza atanlardan hesap sorulmayacak ise..

AK Parti’ye oylar haram olsun..

Bu ülkeye, bu ülkenin insanlarına, o üzüntüleri yaşatanlardan hesap sorulmazsa..

‘Biz onlara rağmen, ülkemiz insanını o tehlikelerden koruduk. Bu yetmez mi?’ denilerek, bu hainlerin hesap vermesi sağlanmazsa.. Bu hainler cesaretlendirilmiş olacaktır..

Bir başka zayıf durumumuzda, yine bunların bizi arkadan hançerlememeleri için.. Hepsinden hesap sorulması, kaçınılmazdır..”