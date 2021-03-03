AKP Grup Başkanı Naci Bostancı: "Ara seçim şartlar teşekkül ettiğinde düşünülebilecek bir şey"

03 Mart 2021 Çarşamba, 11:16

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, 'İnsan Hakları Eylem Planı'nın TBMM gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Eylem Planı'nın çok zengin bir içeriğe sahip olduğunu" belirten Bostancı, "Türkiye'nin daha demokratik, daha özgür bir ülke olması yolunda bir takım temel normları ortaya koyuyor. 9 amaç 11 ilke çerçevesinde, yargı süreçlerinin hızlandırılmasından, insan haklarının çeşitli alanlarında korunmasına, kadına ve şiddete itiraza ve buna ilişkin düzenlemelere birçok geniş alana yönelik normlar içeriyor. Tabii ki bu bir temenni belgesi değil. Bunun önemli bir kısmını TBMM yasalar marifetiyle pratiğe geçirecektir. Kimi yasalara ilişkin düzenlemeler, yeni yasalar marifetiyle biz belli bir takvim içeresinde, İnsan Hakları Eylem Planı'nı Meclis'in gündemine getireceğiz. Yaklaşımımız yasalara tekabül eden kısmıyla ilgili yoğun ve hızlı bir çalışma ile Meclis'e bir an önce getirmek" diye konuştu.

"MUHALEFET İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Bostancı, insan hakları meselesinin herkesin ortak meselesi olduğuna vurgu yaparak, AK Parti'nin bütün önemli düzenlemelerde olduğu gibi İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili çalışmayı da, muhalefet partileri ile paylaşacağını aktardı. Bostancı, "Yasaları yaparken şimdiye kadar takip ettiğimiz yöntem her neyse aynı şekilde davranacağız. Yasaları çalışacağız. İlgili kurum kuruluş, toplumsal çevre bunlarla gereken değerlendirmeleri yapacağız. Nihai olarak Meclis'te muhalefet partileri ile görüşeceğiz. Bütün bu çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis Başkanlığı'na vererek, komisyon aşamasını başlatacağız. Dolayısıyla, diğer siyasi partilerle de muhakkak bir değerlendirme aşaması olacaktır" ifadelerini kullandı.

"ÇOK HIZLI ÇALIŞACAĞIZ"

Bostancı, İnsan Hakları Eylem Planı'nın, 3-5 taslakla olacak bir iş olmadığına vurgu yaparak, "9 amaç ve 11 ilke ve çok sayıda alt husus var. Çeşitli mevzuatlar var. Onların hepsine ilişkin çalışmalar sürdürülüyor. Geniş bir takvim içeresinde; ama hızlı ve etkin şekilde bu yasaları yapacağız. Bu konuyla ilgili olarak Meclis'te çalışan milletvekilleri var. Çok hızlı bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bakanlıklardan etki analizleri, geçmişteki uygulamalar, burada ortaya çıkan problemler, yahut onların görüşleri yine aynı şekilde toplumun çok farklı kesimleriyle temas kurup çalışmayı öyle yürüteceğiz. Ama asıl kadrolar muhakkak Meclis'te" diye konuştu.

"FEZLEKELERİ İTTİFAK POLEMEĞİNE ÇEVİRMEK YANLIŞ"

Bostancı, HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dönük fezlekelere ilişkin de muhalefetin, 'fezlekeler konusu Millet İttifakı'nı bölmeye dönük' eleştirilerine yanıt verdi. Bostancı, "Böyle görmek son derece yanıltıcı olur. Çünkü; fezlekelere ilişkin bir çalışma yapılır, gerekçeleri ile birlikte. Meclis Genel Kurul'a intikal ederse orada somut ve maddi deliller var demektir ki, siyasi partiler ittifaklarına göre değil, o somut deliller üzerinden karara varmak durumundalar. Partiler tabii karar veremiyorlar. Milletvekilleri muhakkak o maddi unsurları hesaba katıp o çerçevede yargının işleyebilmesi için dokunulmazlığı kaldırıp kaldırmama hususunda karar vereceklerdir demektir. Bunu bir 'ittifak' polemiğine çevirmek, hukuku, içtüzüğü, anayasayı bir kenara bırakmak demektir. Milletvekilinin görevlerinden bir tanesi de içtüzüğe uygun bir şekilde davranmaktır. Fezlekelerin nasıl ele alınacağı orada beyan ediliyor. Fezlekelerdeki içerik, ortaya konulan maddi unsurlar, yürütülen dava o çerçevede. Eğer siz memleket için son derece önemli hayati bir iş olarak görüyorsanız, ya da görmüyorsanız ona göre tavır alırsınız. Ama meseleyi, 'vay efendim millet ittifakı falan' diye başlarsınız, çok yanlış bir yerden bakarsınız" değerlendirmesinde bulundu.

'ARA SEÇİM' SÖYLENTİLERİ

Bostancı, HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlık dosyaları üzerinden yapılan 'ara seçim' söylentilerine ilişkin de, "Ara seçim şartlar teşekkül ettiğinde düşünülebilecek, konuşulacak bir şey. Bugünden o değerlendirmeyi yapmak çok doğru olmaz. Bir kere görmek lazım; fezlekelerin nelerle ilişki olduğu, hangi fezlekeler değerlendirilmeli, sonuçta karma komisyon marifetiyle bunlar değerlendirilecek. Bir neticeye varılırsa ancak genel kurula intikal edecek. Olmamış bitmemiş süreçleri bütünüyle bitmiş gibi değerlendirmeyi siyaseten doğru bulmam" ifadesini kullandı.

ARA SEÇİM NASIL OLUR?

Anayasa'nın 78. maddesi, TBMM üyeliklerinde, üye tam sayısının yüzde 5 oranında, yani 30 üyeliğin boşalması halinde ara seçim yapılmasını gerektiriyor. Halen Meclis’te kesinleşmiş yargı kararıyla düşürülme, bakanlık ve belediye başkanlığını tercih ve ölüm gibi nedenlerle 15 üyelik boş bulunuyor. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki kesinleşmiş yargı kararının Genel Kurul'da okunması halinde bu sayı 16'ya yükselecek. Genel seçimlere 1 yıl kala ara seçim yapılamıyor. Bu durumda Haziran 2022'ye kadar 14 milletvekilinin daha eksilmesiyle bir ara seçim söz konusu olabilir.