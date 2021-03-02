Fezlekeler hukuk sorunu değil, siyaset oyunudur

02 Mart 2021 Salı

İktidarın artık önlenemez ve gizlenemez hale gelen büyük oy kaybı, “Cumhur İttifakı’nda” tam bir paniğe yol açmış görünüyor:

Çeşitli manevralarla sadece Hükümete değil, Devlete de tümüyle egemen olan iktidar, bu gücünü her türlü hukuka, adalete, bilime, tarihe, akla, mantığa, vicdana, siyasal geleneklere aykırı olan bir biçimde kullanmakta bir sakınca görmüyor...

Ve hukuk, adalet, bilim, tarih, akıl, mantık, vicdan, siyasal gelenek karşıtı olarak aldığı her baskıcı, antidemokratik ve akıldışı önlemle biraz daha destek ve taban kaybediyor...

Destek ve taban kaybettikçe, paniği artıyor...

Paniği arttıkça, ekonomik ve sosyal alandaki hataları çoğalıyor!

Ve ne yazık ki hayatın bütün alanlarını kapsayan bu hataların bedelini toplum ödüyor.

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İşin asıl ilginç ve korkunç yanı tam bu noktada ortaya çıkıyor:

Aldığı kararların yaptığı işlerin toplumu zarara uğrattığını, hayatı çekilmez ve yaşanılmaz hale getirdiğini gören iktidar, yandaşlarını kendi hatalarından korumak için artık AKP’li olan ve AKP’li olmayan ayrımını hayatın her alanına ve özellikle de güvenlik güçlerinin ve yargı mekanizmasının hâkim olduğu konulara yayıyor...

Yasaklar, baskılar ve cezalar sadece “AKP’li olmayan” nüfusa uygulanıyor...

“AKP’li olanlara” ise ister sosyal medya ortamında isterse gerçek yaşamda olsun, (kadın yazarlara dijital ve Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı’na gerçek linç girişimi, küfür ve hakaret dahil) her alanda her şey serbest bırakılıyor.

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AKP-MHP ittifakı elbette destek ve taban yitirdiğinin ve bu gidişle iktidardan da düşeceğinin farkında...

Hatta herkeste önce ve herkesten daha fazla farkında, çünkü elindeki bilgi ve haber kaynakları hepimizden çok.

Bu nedenle de seçim sonuçlarını kendi lehine çevirmek için yapmayacağı şey yok.

Neler yapabileceğini, son “Hukuk Dünyasında Doğmayan Halkoylaması”nda yaptıklarından tahmin edebiliyoruz:

Son derece adaletsiz bir propaganda dönemi çerçevesinde muhalefetin her türlü toplantı, gösteri ve propaganda etkinliklerinin engellenmesi; iktidarın yasadışı bile olsa, bütün eylem ve söylemlerine izin verilmesi...

Oy kullanma, oy sayımı ve sonuçların ilanı konularında yasalara aykırı olan “illegal” yollara başvurulması...

Sonuç olarak “Atı alanın Üsküdar’ı geçmesi”!

Fakat bu kez destek ve oy kaybı, ne türlü saptırıcı müdahale yapılırsa yapılsın, gizlenebilecek düzeyi aşmış görünüyor.

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İşte HDP’liler için hazırlanan fezlekelerin Meclis’e gönderilmiş olması, iktidarı yitirmekte olduğunu gören AKP-MHP ittifakının umutsuz panik eylemlerinden biri.

Karşısındaki CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi ittifakında fezlekeler konusunda farklı oylama davranışları ortaya çıksa bile Millet İttifakı ile HDP arasında gayri resmi olarak kurulmuş olan “Demokrasi Cephesi”nin yara alması çok muhtemel görünmüyor.

Ayrıca panik içinde alelacele karar verilen fezleke hamlesinin, AKP’nin terör örgütü PKK ile gizlice masaya oturduğu, polisi karakollara, askeri kışlalara hapsettiği, yargıyı da çadır mahkemelerine mahkûm ettiği dönemi anımsatması ve inandırıcılığını yok etmesi açısından, hiç de Cumhur İttifakı’nın lehine bir etki yarattığı söylenemez.

Bütün bunlara ek olarak, ırkçı, milliyetçi, dinci, mezhepçi söylemler ve kışkırtmacı eylemler, sonuç olarak Türkiye’de Demokratik Rejimi yok etmiş olduğu için seçmenin artık kışkırtıcı, düşmanlaştırıcı eylem ve söylemlerden bıkkınlığı, demagojik siyasal söylemlere kapılmasının önündeki en önemli engeldir.

Bazı parti yöneticilerinin “Dosyaların muhteviyatına bakacağız” söylemi de bu çerçevede bir anlam ifade etmemektedir; çünkü dosyaları değerlendirecek olan yargı da iktidarın emrine girmiş görünümdedir.

Sonuç olarak “Fezlekeler hamlesi, hukuk maskesiyle gizlenmiş çirkin bir siyaset oyunudur”!