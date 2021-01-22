AKP Grup Başkanvekili Muş: MHP ile şiddeti kimse yan yana getiremez

22 Ocak 2021 Cuma, 16:11

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, askerlikle ilgili 44 maddelik yasa teklifinin bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacağını açıklarken gündeme ilişkin soruları da yanıtladı.

Mehmet Muş, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a düzenlenen saldırıya yönelik soruya “Milliyetçi Hareket Partisi'nin durumu Başkan Devlet Bahçeli tarafından ortaya kondu. Şiddete karşı son derece mesafeli, asla tasvip etmeyeceklerini belirtmişlerdir. Hem emniyet hem yargı olayın üzerindedir. Hukuk devletinde olması gerekenler yapılıyor. Şiddeti tasvip etmeyiz. MHP ile şiddeti kimse yan yana getiremez” yanıtını verdi.

BERBEROĞLU KARARI

Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu kararına ilişkin olarak da Muş, “Hukuk içerisinde çözülecek demiştik. Daha öncekilerde de yaklaşımımız buydu. Hukuk kendi içinde çözmeli. Yapılması gereken yapılacaktır” diye konuştu.

SOYLU-GÜL AÇIKLAMALARI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun paylaşımının altına yapılan hakaret içerikli yorum ve Adalet Bakanı’nın yaptığı açıklama ile ilgili olarak Muş, “İçişleri Bakanımızın annesine yönelik paylaşım kabul edilemez. Hastanede yatan bakanımızın annesinin fotosu altına yapmak, kim olursa olsun kabul edemez. Çok büyük bir terbiyesizlik, kendini bilmezliktir. Adalet Bakanı'nın doğrudan İçişleri Bakanı'na herhangi bir açıklaması değil. Adalet Bakanı’nın genel itibarıyla ortaya çıkan bir olay için hashtag açılıyor. Başka bir tweet altına yüzlerce tweet. Adalet Bakanı'nın tepkisi buna. Bir hukuk devletiyiz, kanunlar uygulanmaktadır” ifadelerini kullandı.



