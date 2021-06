AKP’li Bulu’yu protestolar sürüyor! İki öğretim görevlisinin daha ders vermesi engellendi

07 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

AKP’li Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Rektörlüğe atanmasının ardından üniversitedeki demokrasi geleneği askıya alınarak akedemik kadrolara yapılan yandaş atamalarla üniversitedeki dengeler değiştirildi.

Tepkilerin odağındaki Melih Bulu yönetimi bazı akademisyenlerin ders vermesini “keyfi şekilde” engellemeye devam ediyor. Geçen hafta öğretim üyesi Feyzi Erçin’in ders vermesine engel getirilmesinin ardından dünde Ecmel Ayral ve İbrahim Turan’ın derslerine son verildi. Boğaziçi mezunları, Prof. Bulu’nun uygulamalarını “Tükenişin işareti” olarak değerlendirdi.

YENİ ATAMALAR YAPTI

Yeni yılın ilk günlerinde AKP’den belediye başkanı ve milletvekili adayı adayı olan Prof. Melih Bulu’nun atandığı Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyen kıyımı sürmeye devam ediyor. Atanmasının ardından öğrenci ve akademisyenlerin istifası için direniş başlattığı Prof. Bulu, talepleri göz-ardı ederek üniversitedeki akademik kadroları değiştirmek için kolları sıvadı. 7 Şubat 2021’de Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile üniversiteye İletişim Fakültesi ile Hukuk Fakültesi kurulması kararı alındı.

Rektörlükle yetinmeyen Prof. Melih Bulu İletişim Fakültesi’nin dekanlığına atanırken, Hukuk Fakültesi’nin dekanlığına ise MHP MYK yedek üyeliği ve AKP’den milletvekilliği aday adayı olan Prof. Dr. Selami Kuran atandı. Bulu, 8 Şubat’ta rektör yardımcılığı görevine Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu ve Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’yi atadı. Prof. Bulu, Naci İnci’yi daha sonrada Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) müdürü olarak görevlendirdi.

Üniversiteki değişim bununla kalmadı. İslam Araştırmaları Kulübü Danışmanı Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez’e 23 Mart’ta üniversitede üç ayrı görev daha verildi. Sönmez, Öğrenci İşleri Dekanı, Rektör Yardımcısı ve Burs Ofisi Koordinatörü olarak görevlendirildi. 1 Mayıs günü ise Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne MHP kökenli, Türk Eğitim-Sen yöneticisi Alparslan Çepni atandı. 1 Haziran’da üniversitenin genel sekreterliğine, daha önce Osmanlı Ocakları yöneticiliği yapan Nedim Malkoç’u atayan rektör Bulu, aynı gün Mühendislik Fakültesi Dekanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Günay Anlaş’ı görevden alarak yerine yardımcısı Prof. Fazıl Önder Sönmez’i getirdi. Rektör Bulu, son olarak 5 Haziranda üniversite dışından bir isim olan Doç. Dr. İzzet Sıdkı Darendeli’yi rektör danışmanı olarak görevlendirdi.

AYRAL’DAN AÇIKLAMA

Melih Bulu’nun istifası için direnişte olan öğrencilerin başından beri yanında yer alan bazı akademisyenlerin derslerine son verildi. İbrahim Turan ile Ecmel Ayral’ın derslerine son verildiği öğrenildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ayral, “21 yıldır zevkle, gururla, gönülden hizmet ettiğim Boğaziçi öğrencilerine artık ders veremeyeceğimi öğrendim. İçim cız etti. Maddi karşılığı olmayan bu vazifeyi, memlekete ve gençlere bir borç ödeme imkânı olarak gördüm hep. Emeğimi, bilgimi, tecrübemi, dostlarımı onların hizmetine sunmaya gayret ettim... Keşke iyiden, doğrudan, güzelden bu kadar nefret etmeselerdi. Olsun, yine de güzel günler göreceğiz çocuklar, biliyorum, görüşmek dileğiyle” dedi. Boğaziçi Dayanışması’nın Twitter adresinden yapılan açıklamada ise “Ecmel Ayral Hocamızın Boğaziçi Üniversitesi’nde ders vermesi kayyum tarafından engellendi. Kabul etmeyen ve vazgeçmeyen tüm bileşenleri kayyumlara karşı direnişi bir adım öteye götürmeye çağırıyoruz!” ifadelerine yer verildi.

‘HER GÜN YENİ ZORBALIK’

Bu arada öğrenci ve akademisyenlenlere destek için her pazar günü çevirimiçi olarak “sanal nöbet”te bir araya gelen Boğaziçi mezunları, dün yaptıkları açıklamada 150 günü aşan mücadelede neredeyse her gün yeni bir zorbalığa, baskıya ve hukuksuz müdahaleye şahit olduklarını vurguladı. Mezunlar, açıklamalarında “150 gündür üniversitemize layık görülen bu baskıcı, hukuksuz uygulamalar ve verilen her yeni hasar, aslında bir tükenişin işaretidir” dedi.