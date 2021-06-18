Ankara'da inşaatta göçük: Yaralı işçiler var

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir inşaatta meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 2 işçi yaralandı.

İHA
18 Haziran 2021 Cuma, 12:56
Ankara'da inşaatta göçük: Yaralı işçiler var
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Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Şadi Engin Caddesi üzerindeki bir inşaatta beton atılması sırasında göçük yaşandı.

Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 işçi, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Göçük altında başka işçilerin olma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.


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