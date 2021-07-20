Antakya'da orman yangını

Hatay'ın Antakya ilçesinde, ormanlık alanda 2 farklı noktada başlayan ve ekiplerce söndürülen yangında yaklaşık 1,5 hektar alan zarar gördü.

AA
20 Temmuz 2021 Salı, 09:31
Antakya'da orman yangını
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Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 farklı noktada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir helikopter, 8 arazöz, 2 su tankı ve 30 personelle yangına müdahale edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.


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