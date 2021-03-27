Aracıyla 20 metrelik uçurma yuvarlanan sürücü öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil sürücüsü 33 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Alanya'nın Emişbeleni Mahallesi’nde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Ayşe Yakut (33) idaresindeki 07 AEV 961 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak 20 metrelik uçuruma yuvalandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Taklalar atarak ters duran araçtaki ağır yaralı sürücü Yakut’u ekipler bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yakut, ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yoğun bakıma ünitesine alınan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Gülen'in cenazesi savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edildi.
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