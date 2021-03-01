Atletizmde Fenerbahçe şampiyon
TAF Kupası Kulüpler Salon Atletim Yarışmaları'nda Fenerbahçe şampiyon olurken erkeklerde İBBSK, kadınlarda da Beşiktaş ikinci oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Kupası Kulüpler Salon Atletizm Yarışmaları tamamlandı.
Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen yarışlarda Fenerbahçe, erkeklerde ve kadınlarda ilk sırada yer aldı.
Toplam 19 takımın mücadele ettiği organizasyonu erkeklerde İstanbul Büyükşehir Belediyespor ikinci, TSK Gücü ise üçüncü tamamladı.
Kadınlarda Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş ikinci olurken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor da üçüncülüğü elde etti.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Kanal İstanbul projesinde ısrar ediyor çünkü...
- Prof. Ceyhan: Trollerin kuyruğuna basıldı!
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Suç duyurusu ortaya çıktı
- CHP'den istifa eden Teoman Sancar'dan ilk açıklama
- Kılıçdaroğlu'nun avukatı hakkında kovuşturma
- CHP'li vekil, partisinden istifa etti
- Ekonomist Köyatası'ndan doları durdurmanın formülü
- Ahmet Hakan'a seslendi: Partinin adını da yazsana!
- FETÖ geçmişi ortaya çıktı
Video Haberler
- Kalem Adası 400 milyon liraya satılık
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kanlı infazın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
- Erdoğan balık aldı... 'Aynı balıktan tekrar istiyorum'
- AKP teşkilatında at binip, ok atan Recep Tayyip dönemi
- Otomobiliyle su kanalına uçtu
- Yavru köpeği sahiplenip biberon ve şırıngayla beslediler
- 4 kadına cinsel tacizde bulundu!
- Kılıçdaroğlu'ndan peçete göndermesi
- İstanbul'da skandal görüntülere ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Kanal İstanbul projesinde ısrar ediyor çünkü...
- Prof. Ceyhan: Trollerin kuyruğuna basıldı!
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Suç duyurusu ortaya çıktı
- CHP'den istifa eden Teoman Sancar'dan ilk açıklama
- Kılıçdaroğlu'nun avukatı hakkında kovuşturma
- CHP'li vekil, partisinden istifa etti
- Ekonomist Köyatası'ndan doları durdurmanın formülü
- Ahmet Hakan'a seslendi: Partinin adını da yazsana!
- FETÖ geçmişi ortaya çıktı