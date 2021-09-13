Bababacan: Hükümetin 2023 milli gelir hedefi, 2008’de ulaştığımızın altında

13 Eylül 2021 Pazartesi, 15:28

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV Çalar Saat programına konuk oldu. Burada partisine ve gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Babacan, hükümetin açıkladığı 2023 millî gelir hedefine, Merkez Bankası rezervlerine, parlamenter sisteme, partisinin tarım planı politikasına değindi.

Babacan, mevcut iktidarın 2023 hedeflerine ilişkin, “Hükûmetin 2023 millî gelir hedefi, 2008’de ulaştığımız millî gelirin altında. Bu bir felaket.” sözlerini kaydetti.

Babacan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

‘2023 MİLLÎ GELİR HEDEFİ, 2008’DE ULAŞTIĞIMIZ MİLLÎ GELİRİN ALTINDA’

“Biliyorsunuz ilk 200 liralık banknot tedavüle çıktı, yıl 2009. Bunun değeri 123 dolardı. Bugün ne kadar biliyor musunuz? 23 dolar. Vatandaşımızın cebindeki para, pul olmuş durumda.

Hükûmetin 2023 millî gelir hedefi, 2008’de ulaştığımız millî gelirin altında. Bu bir felaket.

Başarının kaynağı Sayın Erdoğan’sa, Türkiye’nin millî eğitimde de en azından bir dönem başarılı olması gerekiyordu.

Ortadan yok olan bakan ‘Biz kura bakmıyoruz’ diyordu. Siz bakmıyorsunuz da elektriğin, camın, ne kadar teknik cihaz varsa tamamı dolar. Ağırlıklı olarak ithal. Zamanında eğitime eğitime yatırım yapılmadığı için Türkiye teknolojide geri kaldı.

‘MERKEZ BANKASI’NI TAMAMEN BAĞIMSIZ YAPACAĞIZ’

Merkez Bankası’nı tamamen bağımsız yapacağız. Ekonomiyle ilgili kurumları ayağa kaldırmamız bir aydır. Ama yeni kurulacak hükûmetin özgürlüklerle ilgili ilk gün yapacağı açıklama dahi ülkeye bir nefes aldırır. Hukuk konusunda güvenilir bir hükûmet kurulduğu gün yatırım gelmeye başlar.

Sadece sistem değişikliği ülkeyi kurtarmaz. Parlamenter Sistemin Türkiye’ye gelmesi şart ama yetmez. Bunun için ciddi bir zihniyet değişikliği ve topyekûn iktidar değişikliği şart.

Avrupa Birliği standartlarını hedeflemek Türkiye’ye çok şeyler kazandırdı. Bunların hepsini yeniden yapabiliriz.

‘PANDEMİDE VATANDAŞA EN AZ DESTEK VEREN ÜLKE OLDUK’

Pandemi döneminde bütün dünya, vatandaşlarına doğrudan destek verdi. Doğrudan destek rakamlarına baktığımızda Türkiye millî gelirine oranla vatandaşına en az destek veren ülkelerden biri oldu.

Bu iktidar nasıl değişecek, bırakır mı?’ diyorlar. Bu iktidar seçimle değişecek. Bu milletin feraseti ve bu ülkenin köklerindeki demokrasi iradesi çok kuvvetli. Bu iradenin önünde kimse duramaz.

Tarım eylem planı açıkladık. Bir siyasi partinin seçimlerden çok önce, seçimden sonraki ilk 90 ve 360 günde yapacaklarını detaylı bir şekilde ortaya koyması bir ilk.

‘BİR SENEDE 130 MİLYAR DOLAR SATTILAR’

Merkez Bankası’nın 2002’den 2018’e kadar sadece 8 milyar dolarlık döviz müdahalesi var. Ama 2019’un başından 2020 sonuna kadar 130 milyar dolar sattılar.

Bu ülkenin tüm vatandaşları eşit vatandaş. Devlet olarak bir taraf olamazsınız. Vatandaşların inancını, ibadet özgürlüğünü, inancı doğrultusunda örgütlenme özgürlüğünü teminat altına almak devletin görevi.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem isteyen partilerle yakın bir diyalog içindeyiz. Bundan sonraki süreçte biraz da iş birliği aşamasına geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Biz bu ülkenin gücüne inanıyoruz. Ülkemizdeki pek çok sorunun hızlı bir şekilde toparlanacağına gönülden inanıyoruz.

Dürüst ve ehil bir kadro; ortak akıl ve istişare ile iş yaptığında bu ülke başarıyı nasıl tescil ettiyse daha iyisi hızlı bir şekilde elde edilir.”