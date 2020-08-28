Bakan Koca, 18 ilin sağlık müdürleriyle ile görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 ilin sağlık müdürleri ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Koca dün de 6 ilin sağlık müdürü ile görüşmüştü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 ilin sağlık müdürleri ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, salgınla ilgili yeni gelişmeler, vaka artışının sebepleri ve illerde alınacak tedbirleri ele alındı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferansta bir araya geldik. Salgınla ilgili yeni gelişmeleri, vaka artışının sebepleri ve illerde alınacak tedbirleri ele aldık. Tanı ve tedavide yeni yaklaşımları paylaştık" dedi.
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