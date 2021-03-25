Bakanın şemsiye tuttuğu Hüsnü Bayram yoğun bakımda
Nur Cemaati Meşveret Grubu lideri Hüsnü Bayram, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yoğun bakıma alındı.
Nur Cemaati Meşveret Grubu lideri Hüsnü Bayram, geçen günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Cemaatin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, Bayram için dua istenmişti. Tedavi altına alınan Hüsnü Bayram'ın dün gece saatleri itibariyle entübe olarak yoğun bakıma alıdnığı bildirildi.
Öte yandan Hüsnü Bayram, SARS-Cov2 Çin aşısını vurulmuştu.
İÇİŞLERİ BAKANI ŞEMSİYE TUTMUŞTU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Nur Cemaati Meşveret Grubu lideri Hüsnü Bayramoğlu’yla fotoğrafları sosyal medyada gündem olmuştu.
Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı’daki bir resepsiyonda Hüsnü Bayram’ı “İşte Hüsnü Ağabey burada. Ağabey bize dua et, ağabey dua et. İşte Nur talebeleri, işte devletine hükümetine sahip çıkıyor, tankları durduranlar burada” sözleriyle karşılamıştı.
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