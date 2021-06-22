Barış Pehlivan yazdı: Mübaşir ile başsavcı vekilinin "çay" davası

22 Haziran 2021 Salı, 09:44

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "Arka Bahçe" adlı köşesinde "Devlet ‘Şimdilik Terör Değil’ Diyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yazısına, HDP İzmir İl Başkanlığına yapılan silahlı saldırıyla ilgili edindiği bilgilerle başlayan Pehlivan, devamında bir mübaşirin davasını anlattı.

Pehlivan, yazısının "Çay İçmenin Bedeli" başlıklı bölümünde, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan mübaşirin, içtiği çaydan kendisine personel indirimi uygulanmaması üzerine çay ocağındaki hak ihlallerini başsavcılığa şikâyet ettiğini belirtti.

Devamında, şikayet üzerine başsavcı vekilinin, mübaşiri çağırarak "Hadsizlik yapma" dediği ve ardından neler yaşandığı anlatıldı.

İşte o bölüm:

"Ne kadar da içimize işledi azarlama?

Bir savcının görevi nedir?

Ucuza çay içmeyi arzulamak hapisle sonuçlanır mı?

Ayrı dünyaların soruları gibi duran bu yazdıklarım, İstanbul’da adliyede vücut buldu.

2019 yılıydı. Mübaşir Kabil Kurşun görev yaptığı İstanbul Anadolu Adliyesi’nde çay içmek istedi. Ancak kendisine personel indirimi uygulanmadı. O da bu durumu ve çay ocağındaki hak ihlallerini başsavcılığa şikâyet etti.

İşte bunu yapmasıyla başı belaya girdi. Nasıl mı?

Başsavcı Vekili Uğur Seçgin, mübaşir Kurşun’u odasına çağırdı. Ona 'sen ne hakla amirlerini eleştirirsin, sana mı düştü bu işler, hadsizlik yapma' diye bağırdı.

Mübaşir ise başsavcı vekiline 'Beni azarlamak için mi çağırdınız' diye sorunca, 'başka ne için çağıracaktık' yanıtını aldı.

Ve mübaşir 'Başka ne işe yarıyorsunuz ki zaten' deyince, kendisini sanık sandalyesinde buldu. Zira o sözüyle hakaret ettiği iddia ediliyordu. İki yıla kadar hapsi isteniyordu. Başka adliyeye sürgün bile edildi.

Sonunda...

İki yıl süren dava geçen günlerde sonuçlandı. Öğrendim ki mübaşir Kabil Kurşun beraat etti."