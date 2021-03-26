Bartın'da işçi servisi devrildi: 11 yaralı
Bartın’da tünel işçilerini taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada 11 kişi yaralandı.
Kaza, Bartın Kurucaşile karayolunun Bostanlar mevkiinde meydana geldi.
Kurucaşile ilçesinde devam eden tünel inşaatında çalışan işçileri taşıyan 74 BZ 214 plakalı servis minibüsü kar yağışının etkili olduğu Bostanlar mevkiindeki Amasra yol ayrımında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada şoför Sabahattin Kara(52) ve 10 işçi yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Devrilen minibüs nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanırken minibüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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