Barut'tan 'sıfır gümrük' tepkisi: "Bu yanlıştan derhal dönülmelidir"

08 Eylül 2021 Çarşamba, 09:58

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Cumhurbaşkanlığı kararıyla bakliyat ve hububatta sıfır gümrük vergili ithalat kararına sert tepki gösterdi.

Son 19 yılda sadece buğdayda yaklaşık 20 milyar dolarlık ithalat yapıldığına dikkat çeken Barut, "AKP üretmez, ürettirmez, üreteni sevmez. Onların tek sevdası rant ve ithalat. Yine hububat ve bakliyat ithalatında gümrük vergisini sıfırladılar. Buğday, arpa, mısır, mercimek, nohut, çavdar ve yulaf gibi ürünler sıfır gümrük vergisiyle gelecek. Bu kararı alanların yatacak yeri yok" dedi.

BUĞDAY İTHALATINA 20 MİLYAR DOLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan sıfır gümrük vergili buğday, arpa, mısır, mercimek, nohut, çavdar ve yulaf ithalatını sert sözlerle eleştiren Ayhan Barut, "Bitmek tükenmez şekilde süren AKP’nin ithalat sevdası ne yazık ki çiftçimizin ve ekonomimizin canına okuyor. 19 yıllık AKP iktidarı döneminde sadece buğday ithalatına yaklaşık 20 milyar dolar para ödendi. Oysa bu parayı kendi çiftçimize verseydik, tarımımıza destek olsaydık fazlasıyla üretirdik" diye konuştu.

"TARİHİ YANLIŞTAN DÖNÜLSÜN"

Ekonomik krizle birlikte Türkiye'de herkesin çok büyük sorunlarla boğuştuğunu, tarımın ve çiftçinin içinden çıkılmaz hale gelen problemlerle karşı karşıya kaldığını aktaran Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"İnsanımıza nefes aldıralım, sorunları çözelim, ülkemizi kalkındıralım anlayışından çok uzakta olan AKP iktidarı, her gün sorunları daha da derinleştiren adımlar atmaktan vazgeçmiyor. Bunlardan birisi de de ithalat anlayışıdır. İthalat bataklıktır, ülkemize ve çiftçimize yapılan kötülüktür. Bakliyat ve hububatta sıfır gümrük vergili ithalat kararı da yanlıştır. Bu yanlıştan derhal dönülmelidir. İthalata vereceğiniz parayı çiftçimize ve tarımımıza kullanın. Destek verin ki tarımımız ve çiftçimiz kalkınsın, ülkemizde üretim artsın. Ülke tarımına ve ulusal ekonomimize, zor şartlarda üreten üreten çiftçimize yapılan bu haksızlığı ve kötülüğü asla kabul edemiyoruz. İthalata dayalı ekonomi ve tarım modelinden vazgeçilmesini, tarihi yanlıştan dönülmesini istiyoruz."