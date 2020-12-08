Batman Barosu’ndan Gercüş’teki istismar iddialarına yönelik açıklama

08 Aralık 2020 Salı, 10:40

Batman Barosu’ndan Gercüş ilçesinde bir çocuğun istismarına yönelik iddialar ile ilgili açıklama yapıldı. Baronun açıklamasına göre, istismar olayına karıştığı öne sürülen 27 şüphelinin bulunmadığı, istismarı uygulandığı ifade edilen 2 kişiden birinin yakalandığı, diğeri hakkında da tutuklama kararı çıkarıldığı belirtildi. Söz konusu olayda iki kadının da fuhuşa zorlandığı iddialarına yönelik herhangi bir soruşturma açılmadığı ifade edilen açıklamada bu konuyla ilgili adli makamlara bir ihbarın da söz konusu olmadığı belirtildi.

Batman Barosu’nun konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Sosyal medya üzerinden 06.12.2020 tarihi itibariyle yoğun bir şekilde gündem bulan Gercüş ilçesindeki istismar ve fuhuşa sürüklenme iddialarıyla ilgili olarak özellikle iddiaların araştırılması amacıyla Batman Barosu Başkanı, Batman Barosunun Kadın ve Çocuk Hakları Merkezi üyeleri, yetkisizlik kararından önce mağdur P.Ö.’nün müdafiliğini yapmış avukat meslektaşımız ile birlikte Gercüş Adliyesine gidilmiş ve Adli Makamlarla gerekli görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler ve incelemeler neticesinde;

1-Mağdur çocuk P. Ö. 12 Kasım 2020 tarihinde Batman Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek istismara uğradığını ve hamile kaldığını beyan etmiş, konu ile ilgili olarak soruşturma açılmış ve soruşturma kapsamında şüphelilerden M.A. 13 Kasım 2020 tarihinde tutuklanmış, diğer bir şüpheli hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmıştır.

2-Olay Gercüş ilçesi sınırlarında gerçekleştiğinden, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma dosyası 17 Kasım 2020 tarihinde Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.

3-Soruşturmaya konu olay hakkında Gercüş Sulh Ceza Hakimliğinin 18 Kasım 2020 tarihli kararı ile gizlilik ve yayın yasağı kararı verilmiştir.

4-Sosyal medyada yoğun bir şekilde işlendiğinin aksine ne mağdurun ifadesinde ne de şüphelilerin beyanında kamu görevlilerine yönelik bir suçlama yapılmadığı, soruşturma kapsamında kamu görevlilerine yönelik bir suçlama veya isnat olmadığı, vakıada toplamda 27 şüphelinin bulunduğu şeklindeki haber ve paylaşımların da gerçeği yansıtmadığı ve şu an dosya kapsamında şüpheli sayısının iki kişi olduğu bilgisine ulaşılmıştır.

5-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı mağdur P.Ö. yanında soruşturma dosyasına müdahil olmuştur.

6-Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığınca, mağdur ve şüphelinin iddiaları/beyanları doğrultusunda delillerin toplandığı ve soruşturmanın devam ettiği ifade edilmektedir.

7-Yine sosyal medyada yoğun bir şekilde işlendiğinin aksine Gercüş Cumhuriyet Savcılığı tarafından şu ana kadar fuhuşa sürüklenme iddiasıyla açılmış bir soruşturma olmadığı gibi bu konuda Adli makamlara iletilmiş bir ihbar veya şikâyetin de bulunmadığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

Batman Barosu olarak mağdur P.Ö. soruşturmasının sonuna kadar takipçisi olacağımızın ve faillerin hak ettikleri cezayı almaları için gerekli hukuki mücadeleyi yürüteceğimizin bilinmesini isteriz. Saygılarımızla."