Beyza Tufan'ı cinsel saldırıyla tehdit etmişti: Hakkında dava dahi açılmadı

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 09:35

Şehit Anaları Derneği Basın Sözcüsü ve Onursal üyesi Beyza Tufan'a geçtiğimiz yıl Twitter üzerinden cinsel saldırı tehdidinde bulunulmuştu.



Beyza Tufan, kendisine yönelik İsmail Korkut Kumaş isimli bir şahsın yazdığı "15 Temmuz'da fırsatı kaçırdık, tekrarı olursa seni cariyem yapacağım Beyza" şeklinde ifadeleri ifşa etmişti.

Saldırıya ilişkin yeni bir açıklama yapan Beyza Tufan, konuyla ilgili şikayetçi olmasına rağmen aradan geçen 1 yıl içerisinde dava dahi açılmadığını dile getirdi.

AKP İL BAŞKANI:GEÇTİĞİMİZ YILLARDA PARTİMİZDEYDİ

Beyza Tufan'a cinsel saldırı tehdidinden bulunan İsmail Korkut Kumaş'ın AKP Ereğli Gençlik Kolları Üyesi olduğu iddia edilmişti. Bunun üzerine açıklama yapan AKP Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun "CHPli, AK Partili, MHPli kimse fark etmez, kadınlara kimse böyle hakaret edemez. Ayrıca bu şahsın partimizle ilgisi yok, sadece geçtiğimiz yıllarda gençlik kollarında görev aldı. Kendisi şimdi İstanbul'da. Bu haberi yapan gazeteye de tekzip yapacağız" demişti.

