Bina sayısında yüzde yüzün üzerinde artış
Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2021 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 131,8 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı ilk çeyrek yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre, belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2021 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 131,8, yüzölçümü yüzde 87,5, değeri yüzde 144,3, daire sayısı yüzde 105,6 arttı.
Yapı ruhsatı verilen yapıların 2021 yılının ilk üç ayında toplam yüzölçümü 33,2 milyon metrekare iken; bunun 19,5 milyon metrekaresi konut, 7,5 milyon metrekaresi konut dışı ve 6,3 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.
Yapı ruhsatı verilen yapıların 2021 yılının ilk üç ayında kullanma amacına göre 23,8 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,4 milyon metrekare ile bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.
YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ YÜZDE 4,4 ARTTI
Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2021 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 12,5, yüzölçümü yüzde 4,4, değeri yüzde 34,5, daire sayısı yüzde 2,1 arttı.
Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2021 yılının ilk üç ayında toplam yüzölçümü 33,2 milyon metrekare iken; bunun 18,2 milyon metrekaresi konut, 8,1 milyon metrekaresi konut dışı ve 6,9 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.
EN YÜKSEK PAY YÜZDE 74,4 İLE İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALARIN OLDU
Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2021 yılının ilk üç ayında kullanma amacına göre 24,7 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,8 milyon metrekare ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.
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