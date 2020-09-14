Bir doktor daha isyan ederek istifa etti
Aile Hekimi Dr. Handan Çetinkaya, koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarına gereken önemin verilmediğini söyleyerek istifa ettiğini açıkladı.
Aile Hekimi Doktor Handan Çetinkaya, koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarına gereken önemin verilmediğini söyleyerek kişisel twitter hesabından istifa ettiğini açıkladı.
Çetinkaya'nın açıklaması şöyle;
"Covit 19 olup kurtulanlardanım işe başlamıştım.Ancak o kadar çok güvensiz korumasız ve haklarımız alınarak çalıştırılıyorduk ki daha fazla çalışmak istemedim!!! Ölümümüzün bile bir anlam ifade etmediği ortam da bunu tercih ettim..."
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