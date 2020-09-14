Bir doktor daha isyan ederek istifa etti

14 Eylül 2020 Pazartesi, 08:56

Aile Hekimi Doktor Handan Çetinkaya, koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarına gereken önemin verilmediğini söyleyerek kişisel twitter hesabından istifa ettiğini açıkladı.

Çetinkaya'nın açıklaması şöyle;

"Covit 19 olup kurtulanlardanım işe başlamıştım.Ancak o kadar çok güvensiz korumasız ve haklarımız alınarak çalıştırılıyorduk ki daha fazla çalışmak istemedim!!! Ölümümüzün bile bir anlam ifade etmediği ortam da bunu tercih ettim..."

