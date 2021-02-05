Boğaziçi eylemlerine 'hutbe'yle müdahale: "Sen 15 Temmuz'da vatanını hainlere teslim etmedin"
'Boğaziçi' eylemlerinin ülke gündemine yerleştiği bugünlerde Diyanet de tartışmalara 'Cuma hutbesi' ile dahil oldu. Hutbede bu hafta gençliğe ve büyüklere seslenen Diyanet, "millî ve manevî değerlere bağlı gençlik" vurgusu yaptı.
Boğaziçi Üniversitesi'nin AKP'li rektörü Melih Bulu'yu protesto eylemlerinin gündem olduğu bugünlerde Diyanet'in Cuma hutbesinin konusu da gençlikle ilgili oldu.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 ildeki camilerde okutulmak üzere hazırlanan "Gençlerimiz: En Büyük İmkan ve Zenginliğimiz" başlıklı hutbede gençliğe seslenilerek "Gençlik iyi değerlendirildiğinde kişiye dünya ve ahiret saadetini kazandıracak, aksi halde ise pişmanlıkla anılan yıllara dönüşecektir" denildi.
Devamında "Sen, bu topraklarda imanından aldığın güç ve vatanına olan sevdan ile yürüdüğünde, Malazgirt’te Anadolu’nun kapılarını İslam’a açtın. İstanbul’u fethedip Resûl-i Ekrem’in muştusuna nail oldun. Çanakkale’yi geçilmez kılıp İstiklal mücadelesinde yedi düvele karşı koydun. 15 Temmuz’da devletimizin bekası ve milletimizin selameti için canından cananından geçtin ama vatanını hainlere teslim etmedin" ifadeleri kullanılan hutbede daha sonra ise büyüklere seslenilerek şöyle denildi:
"Aziz Müminler! Gençlerimiz, geleceğimizdir, umudumuzdur. Bizi güçlü kılan en büyük imkân ve zenginliğimizdir. Her bir gencimiz bizim için ayrı bir değerdir; ilgiyi, iyiliği, desteği ve sevgiyi hak etmektedir. Onların insanlığa faydalı, millî ve manevî değerlerine bağlı, bilinçli ve ideal sahibi fertler olarak yetişmeleri için hep birlikte gayret gösterelim"
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