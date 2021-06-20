Bu kez Patnos: "AKP'yi molotoflama hazırlığı" iddiasıyla gözaltına alındılar

20 Haziran 2021 Pazar, 13:50

Diyarbakır Hani'de 18 Haziran Cuma gecesi AKP ilçe binasına molotof kokteylli saldırı yapılmış, gözaltına alınan 2 failinden biri partinin ilçe yöneticisinin yeğeni çıkmıştı. Polis, saldırgan Mahmut Evren ve ona yardım ettiği belirlenen Şemdin Barin’i yakalayarak gözaltına alırken Ağrı'da da bir başka molotoflu saldırı girişimi yaşandığı öğrenildi.

Açıklamayı ise AKP Patnos ilçe Başkanı Tekin Dinç yaptı. Dinç, "Atatürk Mahallesi Zeki Çelik Caddesi üzerinde bulunan AK Parti ilçe binamıza saldırı hazırlığında bulunan şahıslar, molotof kokteyli ve buna bezer suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kahraman emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizin huzurunu bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Allah hainlere fırsat vermesin inşallah" dedi.

4 kişinin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.