Bursa'da, oğullarını öldüren ebeveynler hakkında karar

17 Haziran 2021 Perşembe, 14:39

Bursa'da 34 yaşındaki oğulları Şenol Rençber'i öldürdükleri iddiasıyla yargılanan Telat Rençber 15 yıl, Ayşe Rençber ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Telat Rençber, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katıldı, tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da salonda hazır bulundu.

Önceki mütalaasını tekrarlayan cumhuriyet savcısı, sanıkların, "altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını ve haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi.

BERAAT İSTEDİLER

Son sözü sorulan Telat Rençber, pişman olduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Sanık Ayşe Rençber müdafi de müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

Sanık Telat Rençber'e, "altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, haksız tahrik ve takdir indirimiyle 15 yıl hapis cezasına hükmetti.

Sanık Ayşe Rençber'e de aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmeden heyet, sanığın eylemini diğer sanığa yardım olarak gerçekleştirdiği anlaşıldığından 15 yıl hapis ile cezalandırılmasına, haksız tahrik ve takdir indirimiyle ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

NE OLMUŞTU?

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl 14 Mart'ta Kestel ilçesi Gürsu TOKİ yolundaki ormanlık alanda bir erkek cesedi bulunduğu ihbarını almış, cesedin evli ve bir çocuk babası olan Şenol Rençber'e (34) ait olduğu belirlenmişti.

Rençber'in 9 Mart'ta Bursa Adalet Sarayına geldiğini ve buradan babası Telat Rençber ile birlikte çıktığını belirleyen ekipler, 16 Mart'ta oğullarını öldürdükleri suçlamasıyla maktulün anne ve babasını gözaltına almıştı. Baba Rençber, oğlunu öldürdüğünü itiraf etmiş, Telat ve Ayşe Rençber çifti tutuklanmıştı. Yargılanan sanıklardan Ayşe Rençber'in daha sonra tahliyesine karar verilmişti.