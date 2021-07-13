CHP Gençlik Kolları'ndan AKP Gençlik Kolları'na videolu yanıt

AKP Gençlik Kolları, Kılıçtaroğlu'nun uçakları satacağım açıklamasını eleştirdi. Eleştiriye CHP Gençlik Kolları, Erdoğan'ın lüks harcamalarını gösteren video ile yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2021 Salı, 19:07
CHP Gençlik Kolları'ndan AKP Gençlik Kolları'na videolu yanıt
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AKP Gençlik Kolları sosyal medya hesabında 'Anlatın siz seversiniz yalanı' diyerek CHP Genel Başkanı Kılıçtaroğlu'nun '13 tane uçak mı var? Satacağım onları' sözlerini  içeren bir video yayınladı. Videoda Kılıçtaroğlu ve Meral Akşenir'in uçakla yaptığı yolculuklar paylaşıldı. 

LÜKS HARCAMALARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yayınlanan videoya CHP Gençlik Kolları'ndan yanıt geldi. CHP Gençlik Kolları sosyal medyadan söz konusu videoyu alıntalayarak Kılıçtaroğlu'nun tarifeli uçakla yaptığı yolculukları içeren bir video yayınladı. Yayınlanan videoda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lüks harcamalarına dikkat çeken görseller kullanıldı. 



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