CHP Gençlik Kolları'ndan AKP Gençlik Kolları'na videolu yanıt

13 Temmuz 2021 Salı, 19:07

AKP Gençlik Kolları sosyal medya hesabında 'Anlatın siz seversiniz yalanı' diyerek CHP Genel Başkanı Kılıçtaroğlu'nun '13 tane uçak mı var? Satacağım onları' sözlerini içeren bir video yayınladı. Videoda Kılıçtaroğlu ve Meral Akşenir'in uçakla yaptığı yolculuklar paylaşıldı.

LÜKS HARCAMALARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yayınlanan videoya CHP Gençlik Kolları'ndan yanıt geldi. CHP Gençlik Kolları sosyal medyadan söz konusu videoyu alıntalayarak Kılıçtaroğlu'nun tarifeli uçakla yaptığı yolculukları içeren bir video yayınladı. Yayınlanan videoda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lüks harcamalarına dikkat çeken görseller kullanıldı.



