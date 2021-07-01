CHP Rize İl Başkanlığı’nın 'fazla kullandınız' deyip elektriğini kestiler
CHP Rize İl Başkanlığı’nın elektriğe yapılan zamma tepki göstermesi sonrası 'fazla elektrik kullandınız' gerekçesiyle elektriğini kestiler.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere nihai elektrik satış fiyatlarında tüm abone grupları için yüzde 15 oranında artış yaptı.
"BİNANIN ELEKTRİKLERİ KESİLDİ"
CHP Rize İl Başkanlığı da yapılan zamma tepki göstermek için bugün saat 13.30’da 15 Temmuz Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştireceğini duyurdu. Bu duyurunun ardından CHP Rize İl Başkanlığı binasının elektrikleri kesildi.
GEREKÇE: FAZLA ELEKTRİK KULLANDINIZ
CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, parti binasının elektriğinin “fazla elektrik kullandınız” gerekçesi öne sürülerek kesildiğini belirterek şunları söyledi:
Bugün ‘elektrik zamlarına hayır’ basın açıklaması yapacağımızı duyurmamızın ardından parti binamızın elektrikleri tüm faturalarımızın ödenmiş olmasına karşın ‘fazla elektrik’ kullandığımız gerekçesiyle kesildi. Yapmış olduğumuz itirazların ardından elektriklerimiz yeniden bağlandı. Susmayacağımızı daha öncede açıklamıştık. Yine söylüyoruz susmayacağız. Pandemi sürecinde elektriğe yapılan haksız zamma karşı çıkıyoruz.
Daha sonra gerçekleştirilen basın açıklamasında ise pandemi sürecinde yaşanan ekonomik sorunlara karşın zam yapılması eleştirildi.
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