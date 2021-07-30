CHP'li Barut: “Yanan her ağaç ve canlıdan sorumlusunuz”
Türkiye’nin sahil kesiminde çıkan orman yangınları devam ederken, kiralanan yangın söndürme uçaklarının kullanılmamasına ve THK uçaklarının devre dışı bırakılmasına bir tepki de CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’tan geldi: “Yanan her ağaç ve canlıdan sorumlusunuz”
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana’dan Antalya’ya yurdun dört bir yanından kahredici haberler geldiğine dikkat çekerek, “Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ciğerimiz ormanlarımız içinde canlılarıyla birlikte yine yanıyor. Yerleşim alanları tehdit altında kalıp yanarken maalesef görevlilerimiz ve yurttaşlarımız da yaşamını yitiriyor. Her yıl benzer tablolarla karşı karşıya kalıyoruz. Kahroluyoruz” dedi.
‘YANAN HER AĞAÇTAN SORUMLUSUNUZ’
Yeterli sayıda yangın söndürme uçakları yerine helikopterle yangınlara yapılan müdahalelerin yetersiz kaldığını belirten Ayhan Barut, şunları söyledi:
“Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Türk Hava Kurumu’na ait yıllardır yangın söndürme işinde kullanılan uçakları devre dışı bırakması çok anlamsız. Ulu Önderimiz Atatürk’ün kurucusu olduğu, Türk havacılığının temeli olan Türk Hava Kurumu’nu bitirmeye yemin etmişler sanki. ‘Ateş Kuşları’ olarak nam salmış değerlerimizi yok ettiler, yangınlarda kullanılmıyor. Canlarımız, ormanlarımız yanıyor, bakanlık seyrediyor. Türkiye’nin şartlarına uymayan yabancı uçakların büyük bedellerle kiralanmasına rağmen kullanılamadığı biliniyor. Sayın Bakan yanan her ağaçtan, yok olan her canlıdan sorumlusunuz. Ciğerlerimiz, canlarımız yanarken iktidarı yanlıştan dönmeye çağırıyoruz. Büyük geçmiş olsun. Yaşamını yitiren yurttaşlarımıza rahmet, kederli yakınlarına da başsağlığı diliyoruz.”
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