CHP'li Bulut: 'Türkiye’nin başına bir felaket açılmıştır'

09 Temmuz 2021 Cuma, 13:35

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, TBMM Genel Kurulu’nda dün, 4. Yargı Paketi üzerindeki görüşmeler sırasında;

“Meclis’e ne zaman ‘reform’ adı altında bir yasa gelmişse, Türkiye’nin başına bir felaket açılmıştır. En büyük felaket de 2017 yılında olağanüstü hâl döneminde yapılan referandumdan sonra 2018’deki seçimdir. O seçimde Türkiye Cumhuriyeti burada gördüğünüz şemayla, etiyle kemiyle Cumhurbaşkanına teslim edilmiştir” dedi. Bulut, şunları söyledi:

"VATANDAŞ YOKLUK İÇİNDEYKEN 300 ODALI OKLUK YAPTI"

"Erdoğan'ın 'en önemli yeteneğim' dediği konu ekonomiydi. 2018'deki seçimlerde 'Siz 24'ünde bu kardeşinize yetkiyi verin; ondan sonra bu faizle, şununla bununla uğraşmayın. Göreceksiniz' dedi. 25 Haziran sabahı dolar 4,7 iken bugün 8,66; yüzde 54 değer yitirmiş durumda. Yüzde 54 değer yitimi demek, evindeki tencereyi yüzde 54 oranında daha az doldurmak demek; fileyi daha az doldurmak demek.

Zamla vatandaşını borçlandırarak derin bir yoksulluk getirdi. En büyük önerisi de 'porsiyonu küçült' demesi. Bu vatandaştan aldığı paralarla 640 milyon lira harcayarak 300 odalı Okluk yaptı, vatandaş yokluk içindeyken; yine bu milletin parasıyla 1.150 odalı kışlık saray yaptı. Ekonomi allak bullak oldu."

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ENDEKSİ'NDE 3 YIL ÖNCE 99'UNCU SIRADAYKEN 107'YE GERİLEDİ"

En önemli sorunun hukuk sisteminde yaşandığını kaydeden Bulut, Türkiye'nin 3 yıl önce Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde 99'uncu sıradayken bugün 107'nci sıraya gerilediğini, ‘kısmen özgür’ statüsündeyken şimdi ‘özgür olmayan’ bir ülke konumuna düştüğünü; Mısır, Kongo, Kamboçya ve Nijerya'yla aynı kategoriye girdiğini belirtti.

‘Bağımsız, tarafsız, şeffaf’ denilen 1. Yargı Paketi’ndeki en önemli maddenin özgürlükler oluğunu ancak Cumhurbaşkanı’na hakaretten 63 bin 41 kişiye soruşturma açıldığını belirten Bulut, bunlar 9 bin 500'ünün mahkûm edildiğini söyledi. Bulut, 2. Yargı Paketi’yle de kim olduğu belli olmayan kişilere af getirildiğini söyledi.