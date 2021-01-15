CHP'li İlgezdi: Yeterli aşımız yok, büyük kaos kapıda

15 Ocak 2021 Cuma, 14:15

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı açıklamada, aşıların depolanma ve nakil sürecine değinerek, "Araçların aşıları, belirlenen güzergah ve rota planlaması dahilinde dağıtacağı, Ankara'dan yola çıkacak aşı dağıtım araçlarının, Türkiye'nin en ücra köşesindeki il merkezlerine kadar aşıları ulaştıracağı söyleniyor ama hangi ile ne kadar aşı gönderilecek, kaç araçla gönderilecek, ilk etapta kimlere aşı yapılacak, bunlar bilinmiyor " dedi.

İlgezdi, açıklamasında şunları söyledi:

"ZAMAN GEÇİYOR, YETERLİ AŞIMIZ YOK"

"Zaman geçiyor, yeterli aşımız yok, aşılama planımız ise açıklandığı kadarıyla eksik ve yetersiz. Bakanlık tek bir nakil aracında Macaristan, Portekiz, Yunanistan ve Hollanda da bugüne kadar aşılanan kişi sayısına eşdeğer dozda aşı taşıyacağını ileri sürüyor. Kısacası büyük bir kaos kapıda. Dünya’da bugüne kadar 31 milyondan fazla insan aşılandı. 515 bin nüfuslu Malta aşılama çalışmasına başladı, biz tartışmalarla zaman kaybettik. Geçen her saniye toplumda aşıya karşı güvensizlik ve soru işaretleri oluşuyor. Yitirdiğimiz zaman telafisi mümkün olmayan sonuçlara sebep veriyor."

"HANGİ İLE NE KADAR AŞI GÖNDERİLECEK, KAÇ ARAÇLA GÖNDERİLECEK?"

"Anadolu Ajansı’nın Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak açıkladığı Türkiye’nin aşı dağıtım planlaması da büyük bir kaosun habercisi. Aşılama süreci de ne yazık ki günlük veriler gibi şeffaf biçimde açıklanmıyor. Araçların aşıları, belirlenen güzergah ve rota planlaması dahilinde dağıtacağı, Ankara'dan yola çıkacak aşı dağıtım araçlarının, Türkiye'nin en ücra köşesindeki il merkezlerine kadar aşıları ulaştıracağı söyleniyor ama hangi ile ne kadar aşı gönderilecek, kaç araçla gönderilecek, ilk etapta kimlere aşı yapılacak, bunlar bilinmiyor."

"50 MİLYON DOZ AŞIYI KAÇ GÜNDE TÜRKİYE'YE DAĞITABİLECEĞİMİZ BİLE BELLİ DEĞİL"

Bakanlığın elinde aşıları taşımaya uygun 223 araç bulunduğunu anımsatan Akkuş İlgezdi, şöyle devam etti:

"Basit bir hesapla 922 ilçemiz olduğunu düşünürsek, ilçe başına 0,24, yani her 4 ilçeye 1 araç düşüyor. Aşılamayı geçtik, 50 milyon doz aşıyı kaç günde Türkiye’ye dağıtabileceğimiz bile belli değil. Bu bakımdan toplu aşılama çalışmalarının başladığını söylemek gerçekçi bir yaklaşım değildir."

"223 ARAÇLA 50 MİLYON DOZ AŞI NAKLEDECEĞİNİ İLAN EDEN TEK ÜLKEYİZ"

"223 araçla 50 milyon doz aşı nakledeceğini ilan eden tek ülkeyiz. Bu araç başına 224 bin doz anlamına geliyor. Bir örnek vereyim, 13 Ocak tarihi itibariyle Polonya’da aşılanan kişi sayısı 257 bin. Yani Sağlık Bakanlığı diyor ki, ‘Ben sadece bir nakil aracında Polonya’da aşılanan kişi sayısı kadar doz taşıyacağım.’ Bunu kabul etmemiz ve yaygın aşılamanın kısa sürede başlayıp, biteceğine inanmamız mümkün değil."

"İLGEZDİ, AŞI DEPOLAMA VE SEVKİ İLE İLGİLİ MECLİS'E SORU ÖNERGESİ'DE VERMİŞTİ"

Bakan Koca’ya 3 milyon doz ilk aşı geldiğinde aşı depolama ve sevki ile ilgili soru önergesi de veren Gamze Akkuş İlgezdi, “Aşı soğuk zinciri için ne çalışmalar yapılmıştır? 50 milyon doz Sinovac aşısı hangi şartlarda ülkemize getirilecek, sevk edilecek ve saklanacaktır? Bu aşı için yeterli soğuk zincir ve alt yapısı var mıdır? Sevkiyatı nasıl sağlanacaktır” diye sormuştu.