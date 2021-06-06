CHP'li Özel: Acilen Soylu hakkında soruşturma komisyonu kurulmalı

06 Haziran 2021 Pazar, 20:01

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı son videoda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili iddiaları üzerine, TBMM'de komisyonlar kurulması çağrısında bulunddu.

Özel, Peker’in Soylu ile ilgili yeni iddialarının ardından, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Acilen TBMM'de bir araştırma komisyonu ve Süleyman Soylu hakkında bir soruşturma komisyonu kurulması çağrımızı yineliyoruz. Demokrasilerde bu iddialar hakkında üç maymunu oynayarak iktidarınızı sürdüremezsiniz! Bu rejim krizinden, bu ahlak krizinden başka türlü çıkamazsınız!”

Acilen TBMM'de bir araştırma komisyonu ve Süleyman Soylu hakkında bir soruşturma komisyonu kurulması çağrımızı yineliyoruz.



Demokrasilerde bu iddialar hakkında üç maymunu oynayarak iktidarınızı sürdüremezsiniz!



Bu rejim krizinden, bu ahlak krizinden başka türlü çıkamazsınız! — Özgür Özel (@eczozgurozel) June 6, 2021

ÖZKOÇ: BİR TEPKİ BAKLAVANIN PEŞİNE DÜŞENLER...

Demirören Holding’in Ziraat Bankası’na olan kredi borcunu ödemediği iddiasının ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise sosyal medya mesajında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bir tepsi baklavanın peşine düşenleri; gariplerin rızkını yiyen çetelerin, 128 milyar doları tüketenlerin, banka kredilerini ödemeyenlerin peşine düşmeye davet ediyoruz. Çok şükür veremeyeceğimiz hiçbir hesap yok. Ancak cumhur-mafya ittifakından ses yok.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise paylaşımında “Traktörlerine haciz konan çiftçilerin, KYK borçlusu işsiz gençlerin borçları derhal silinsin” çağrısı yaptı.

Bir tepsi baklavanın peşine düşenleri, gariplerin rızkını yiyen çetelerin, 128 milyar doları tüketenlerin, banka kredilerini ödemeyenlerin peşine düşmeye de davet ediyoruz.



Çok şükür veremeyeceğimiz hiçbir hesap yok. Ancak cumhur-mafya ittifakından ses yok. — Engin Özkoç (@enginozkoc) June 6, 2021

HAKVERDİ'NİN DEMİRÖREN SORUSUNA 'SIR' GEREKÇESİYLE YANIT VERİLMEMİŞ

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, sosyal medya paylaşımında 10 Haziran 2020 tarihinde, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’ne, Demirören Medya Grubu’nun Doğan Medya Grubu’nu satın alırken kullanılan kredi miktarını sorduğunu anımsattı. Hakverdi’nin paylaştığı başvuruda, kredinin taksitlerinin ödenip ödenmediğinin de sorulduğu görüldü. Hakverdi’nin paylaşımına göre, Ziraat Bankası, 16 Haziran 2020’de, Hakverdi’nin sorularına, “banka ve müşteri sırrı olduğu” gerekçesiyle yanıt vermedi.

PEKER’İN İDDİALARI: KÜLÜNK, SOYLU VE KORKMAZ

Peker, yayınladığı 9. videoda; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var” sözlerine yanıt verdi. Peker, “10 bin dolar da yalan, belge yok, dekont yok. Ama daha büyüklerini yolladım, çanta çanta” dedi.

Eski AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün, yeğeni Ömer Külünk’ün tefeciler tarafından alınan yeri için araya girmesini talep ettiğini öne süren Peker, “kaç para ise ben vereyim” dediğini iddia etti. Peker, “Tapuyu aldık, verdik. Biz para verdik mi böyle veririz” dedi. Peker, “Almanya’daki o dernekler var ya, onlara rica ederdi, ‘para yollar mısın’ diye, el altından onlara para yollardım. Ama öyle her ay giden 10 bin yok, seçim zamanı geldiğinde arabasına para koyardım” dedi.

SEZGİN BARAN KORKMAZ İDDİASI

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, SBK Holding'in sahibi iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'a, "Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurt dışına çık, yukarının haberi var" dediğini iddia etti. Peker, “Yukarısı da Tayyip Ağabey” dedi.

DEMİRÖREN İDDİASI

Peker ayrıca, Demirören ailesinin; Doğan Medya grubunun satışı için Ziraat Bankası’ndan 750 milyon dolar kredi çektiğini ve hiç ödeme yapmadığını da öne sürdü.