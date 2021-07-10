CHP'li Özel isyan etti: 'Bu acımasız sistem yüzünden öldü'

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 15:53

Haklarını aramak için geldikleri Ankara'dan dönüş yolunda geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitiren Somalı madencilerden Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Tahir Çetin bugün toprağa verildi.

Haklarını aramak için geldikleri Ankara'dan dönüş yolunda geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitiren Somalı madencilerden Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Tahir Çetin bugün toprağa verildi. Çetin'in cenaze töreninde konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Ölmek var dönmek yok’ dedi. Tahir başkan dönmedi, ama bu acımasız sistem, acımasız rejim yüzünden öldü” dedi.





Tazminat haklarını alabilmek için Ankara'ya gelmek isteyen ve kent girişinde dört gün bekletilen maden işçileri, Soma'ya dönüş yolunda trafik kazası geçirmiş; Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Tahir Çetin ve sendika üyesi Ali Faik İlter hayatını kaybetmişti.

Madenciler için Soma'da Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Merkezi önünde tören düzenlendi. Ali Faik İlter dün Soma'da toprağa verildi. Çetin'in cenazesi ise bugün Kınık'ta defnedildi.

“BU ACIMASIZ SİSTEM YÜZÜNDEN ÖLDÜ”

Tahir Çetin’in cenaze töreninde konuşan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel; işçilerin, Ankara’daki hak arama süreçlerinde uykusuz kaldıkları için kaza geçirdiklerini belirterek, “Tahir başkan, bu acımasız sistem yüzünden öldü” dedi. Özel, konuşmasında şunları söyledi:

“Tahirler, Ali Faikler tek başına, bir avuç arkadaşıyla seslerini duyurmaya çalışırken yalnız kalırlarsa onlara kalabalık cenazeler yapmak marifet değil. Arkadan konuşurken herkesi sahiplenen, her şeyi çok iyiymiş gibi gösteren konuşmalar yapmanın da yarınki cenazeleri ortadan kaldırmayacağını herkes bilsin. Yas tutmamak için mücadelede destek verilecek. Cenazeye destek vermek kıymetlidir, örftür, ananedir; ama bir sonraki cenazeye, bir sonraki şehide, bir sonraki acıya mani olmamaktadır. Benim Soma’nın, Savaştepe’nin, Bergama’nın, Kırkağaç’ın ve bütün Türkiye’nin yoksullarına ve emekçilerine söyleyeceğim bu.

“TÜRKİYE’NİN EMEKÇİLERİ, TARAFINIZ BELLİ”

Tarafınız belli. Tarafınızı bilin. Tarafınızı söyleyin, tarafınızı belli edin. Sizin tarafınız sizin gibi yoksul emekçilerin tabutunun arkasından yürümekle belli olmaz.

“BU ACIMASIZ SİSTEM YÜZÜNDEN ÖLDÜ”

Bir tarafta, yandaş şirketin 5 milyar lira vergi borcunu bir önergeyle silenler, 25 milyon TL, o paranın 20 de 1’ini vermediler diye 17 kere gidip geldi Ali Faik ile Tahir Başkan. Sonuncusunda 4 gündür uykusuzdu, yatak yüzü görmedi. Otobüste uyudu. Misafirhaneyi de reddettiler, onurlarıyla. Eğitim-Sen, misafirhanesini açmak istedi.

Pek çok örgütten, dayanışma için ‘gelsinler otellerde yatıralım’ dediler. Tahir Başkan dedi ki, ‘Biz önümüzde polisin durduğu yerde yatarız. Yoksa geri döndü derler’ dedi Tahir başkan. ‘Ölmek var dönmek yok’ dedi. Tahir başkan dönmedi, ama bu acımasız sistem, acımasız rejim yüzünden öldü. Eninde sonunda olacaktı o ölüm. Bütün gece sandalye tepesinde uyu, bütün gün Meclis koridorlarında koştur, uykusuz dön, sonra ‘elim bir kaza, çok üzgünüz.’ Kaza maza değil. Son anı kaza. Kaza gelene kadar aynı Soma’daki gibi, geri kalan her eksikliğin ortakçıları, bu sistem ve bu sisteme isyan etmeyenler. Eninde sonunda oluyor o kaza.