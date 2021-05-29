CHP'li Özel'den Atatürk'e lanet okuyan imama sert tepki: And olsun ki; hesabını soracağız
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ayasofya'da gerçekleştirilen programda Atatürk'e lanet okuduğu ortaya çıkan Mustafa Demirkan'a ilişkin "And olsun ki; bunun hesabını soracağız" tepkisini gösterdi.
Ayasofya'da, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu programda Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okunduğu ortaya çıktı.
Olaya sert tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise şu ifadeleri kullandı:
"KONUŞMAYI YAPANDAN DA, DİNLEYENLERDEN HESABINI SORACAĞIZ"
And olsun ki; Bu ülkeyi yeniden bağımsız ve özgür kılan kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan hakaretlerin peşini bırakmayacağız. And olsun ki; Bu konuşmayı yapandan da, bu konuşmayı sessizce dinleyenlerden de bunun hesabını soracağız. And olsun!!!
NE OLMUŞTU?
Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii eski İmam Hatibi Mustafa Demirkan, Erdoğan'ın da dinlediği anlarda şu ifadeleri kullandığı duyuluyor: Bu ve bu gibi mabedlerin mabed olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldiki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir... Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma...
İlgili Haberler
- AKP Kurucu Üyesi Latif Cem Baran yayında coştu: Erdoğan ikinci Atatürk’tür!
- Erdoğan'ın cami açılışında teşekkür ettiği Elmas ailesi kim? 10 yılda tam 100 kat büyüdü
- Erdoğan'ın da Ayasofya'da bulunduğu sırada imam Atatürk'e lanet okudu
- AKP'li Vekil Ahmet Hamdi Çamlı, Atatürk'e lanet okuyan imama arka çıktı!
Video Haberler
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
- Genç kıza taciz iddiası! Yakalayıp yumrukladılar
- Yolcu uçağında yarasa paniği
- Karnından çıkanları 3 sağlık personeli 1 saatte saydı
- Şerife teyzenin kaybolan köpeğiyle buluşma anı
- Ağaçtan düşen yavru kargaya şefkat eli
- Adrasan'da görüntülendi... Zehirli ve çok tehlikeli
- Kılıçdaroğlu'ndan açılışta gönderme
- Nesli tükenme tehlikesi altında
- Yolda gördüğü yılanı ezmemek için uzun süre dil döktü
En Çok Okunan Haberler
- 'Temizlik Benim İşim'de korkutan kaza
- Atatürk'e lanet okundu, Erdoğan dinledi!
- Feci kazada ünlü oyuncu ölümden döndü
- Peker 8. videoda iddialarına devam etti
- Peker'in videoları için çarpıcı yorum
- Cem Gürdeniz, Marmara Denizi için çağrıda bulundu
- Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya sert sözler
- '8. video' paylaşımı: İnşallah değecek şeylerdir!
- İşte, intihar gecesi trafiği
- Sinovac aşısının sonuçları açıklandı