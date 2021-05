CHP'li Özel'den Atatürk'e lanet okuyan imama sert tepki: And olsun ki; hesabını soracağız

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 23:34

Ayasofya'da, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu programda Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okunduğu ortaya çıktı.

Olaya sert tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise şu ifadeleri kullandı:

"KONUŞMAYI YAPANDAN DA, DİNLEYENLERDEN HESABINI SORACAĞIZ"

And olsun ki; Bu ülkeyi yeniden bağımsız ve özgür kılan kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan hakaretlerin peşini bırakmayacağız. And olsun ki; Bu konuşmayı yapandan da, bu konuşmayı sessizce dinleyenlerden de bunun hesabını soracağız. And olsun!!!

NE OLMUŞTU?

Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii eski İmam Hatibi Mustafa Demirkan, Erdoğan'ın da dinlediği anlarda şu ifadeleri kullandığı duyuluyor: Bu ve bu gibi mabedlerin mabed olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldiki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir... Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma...