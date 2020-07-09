CHP'li Özkoç Sakarya'ya gidiyor: Devleti yönetmek liyakat meselesi, kimse keyfi davranamaz

09 Temmuz 2020 Perşembe, 15:18

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

'ÇALIŞMA YAPACAĞIZ, ŞEHİTLERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Sakarya’daki patlamaya ilişkin Özkoç, “Son derece üzgünüm. Sakarya'daki patlamada 7 kardeşimizi kaybettik. Yaklaşık üç dört gündür uzmanlar, bölgede çalışma yapıyormuş. Cumhuriyet savcımıza, patlayıcıların imha edilmesi gerektiğini belirtmiş, taş ocaklarında imha edilmesinin doğru olacağını söylemişler. Yaklaşık üç günden beri bir kamyonla orada imha ediliyormuş. Maalesef bugün, bu kamyonlardan bir tanesi imha bölgesine girdikten sonra boşaltma anında patlamış ve üç kişi hayatını kaybetmiş. Biri ağır yaralı 9 kişi Kocaeli Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş. Gerçekten çok üzgünüm.İhmaller zincirlerinden kaynaklanan bir patlamadan sonra bu konudaki uzman kişilerin gözetiminde patlayıcıların imha edilmesi sırasında nasıl böyle bir şey gerçekleştirdi bilemiyorum. Ben de bu toplantıyı yaptıktan sonra Genel Başkan Yardımcımız Tuncay Özkan ve Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız Uğur Bayraktutan ile birlikte gitmiştik, kendi bölgeme intikal edeceğiz. Derin çalışmalarda bulunacağız, şehitlerimize sahip çıkacağız, gerekli görüşmeleri yapacağız” diye konuştu.

'DEVLET YÖNETMEK LİYAKAY MESELESİ'

Özkoç, “Devleti yönetmek bir liyakat meselesi. Hiç kimsenin keyfi bir davranış içerisinde olmaması lazım. Gidenler canlarımız. Hayatları var. Her birisi bir ekmek kavgası veriyor. Bunun için her işi çok dikkatlice liyakat sahibi insanlar tarafından gerçekleştiriyor olmamız gerekiyor” dedi.

'ÜLKE YÖNETİMİ SAVRULUYOR'

TBMM Genel Kurulu'nda müzakereleri devam eden Avukatlık Kanunu ve baroların yapısını değiştirmeyi öngören teklif hakkında, “‘Şimdi neden baro yasası gündeme getiriliyor’ demiştik. Nedeni belli. AKP iktidarı, büyük çöküş yaşıyor, moral bozukluğu içerisindeler, ülkeyi yönetemiyorlar, ülke yönetimi savruluyor. Liyakat bitmiş. İktidar gözünü karartmış. Muhalif kim varsa ya zindanlara gönderiyor ya da cezalarla parçalamaya, yok etmeye çalışıyor” dedi.

'BU NASIL KİN'

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın dün sarf ettiği “FETÖ, PKK baro kuracakmış, kursunlar” sözlerini anımsatan Özkoç, “Aslında biz buna karşı çıkıyorduk, onlar teyit ettiler. Tıpkı daha önce yaptıkları yanlışlar gibi. FETÖ ile ilişkileri böyle bir yanlışlık içerisindeydi. Hala ders almamışlar. Bu nasıl kindir ki hala sürdürüyorlar” diye sordu.

'ÜLKENİN HUKUKUNU KORUDUĞU İÇİN ZİNDANLARA ATIYORSUNUZ'

Özkoç, “Cumhurbaşkanı bir mahpus cezası görmüş. Sen şiir okuduğun için böyle oldu da sadece ülkenin hakkını hukukunu koruduğu için onlarca kişiyi zindanlara atıyorsunuz. Allahtan hiç mi korkunuz yok? İçinizde biriktirdiğiniz öfkeyi ve kini, iktidarı bırakmak istemediğimizin bir bedeli olarak Türkiye’yi bu kadar zarara uğratmak, bu öfke, bu kin bitmeyecek mi? Türkiye’nin ihtiyacı olan bunlar değil. Türkiye, doğru yönetilmek istiyor. Huzur istiyorlar. Artık yorulduk ölüm haberlerinden, öfkeden kinden, ayrıştırmadan. Bu ülkede mutlu olmak istiyoruz. İnsanlar birbirinden yarışmadan selamlaşsın istiyoruz” ifadelerini kullandı.

''ERDOĞAN'DAN CUMHURBAŞKANI OLMAZ' DİYEN SİZ DEĞİL MİYDİNİZ?'

Özkoç, “MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, CHP'yi eleştiriyor. CHP’yi bizim adını anmak istemediğimiz örgütlerle yan yana getirmek istiyor. Bu sözler daha çok MHP tabanını üzüyor. Sizin bugün birlikte olduğunuz kişiler, milliyetçiliği ayaklar altına alanlar değiller mi? Öcalan ile baş başa oturup onlarca askerimizin şehit olmasına sebep olanlar değil mi? Şehit aileleri ve gazileri dövdürten bunlar değil mi? Siz demediniz mi her vatan evladından olur ama Erdoğan’dan olmaz diyen siz değil miydiniz? CHP iktidara doğru yürüyor ancak dağılmakta olan MHP tabanı. Ülkesini seven herkes bu iktidarın yaptığına karşıdır. Biz tartışmaları büyütmek değil, ülkenin gerçekleri ile ilgili gerçekleri çözüme kavuşturmak istiyoruz. Amacımız budur. Bunun için mücadele ediyoruz” diye konuştu.