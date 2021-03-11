CHP'li Salıcı: Bir siyasi iktidar eğer birilerine hakaret etmeye başladıysa, şiddete göz yummaya başladıysa...

11 Mart 2021 Perşembe, 18:01

CHP Ankara, Çankırı, Kırıkkale Bölge Toplantısı, Ankara’da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapıldı.

CHP Örgüt ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın düzenlediği toplantıya; CHP İdari ve mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara milletvekilleri Gamze Taşcıer, Murat Emir, Nihat Yeşil ve Tekin Bingöl katıldı. Toplantıda ev sahibi olarak Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da bulundu.

Açılış konuşmasını CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı’nın yaptığı toplantıda sırasıyla Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun ardından Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı konuştu.

Salıcı özetle şunları söyledi:

“BİZ LEBALEB KONGRELERE İNANMIYORUZ”

"Biz lebalep kongrelere inanmıyoruz. O yüzden burada lebalep bir kalabalık yok. Siyasi faaliyetleri sağlımıza dikkat ederek götürmemiz gerektiğine inanıyoruz. 2002'de 'iktidara gelirsek Türkiye'yi böyle bir noktaya getireceğiz' diyorlardı, 'Türkiye'de bir vesayet var' diyorlardı. Üzerinden 19 yıl geçti. Bugün gelmiş olduğumuz noktada, Türkiye'nin daha iyi noktada olması lazım. 19 sene tek başına yönetmiş bir iktidar var. Kendi bildiklerini yapan bir süreç işlediler. Gelmiş olduğumuz noktada ekonomi açıdan çok kötü noktadayız. Özgürlükler açısından çok çok kötü noktadayız. Yolsuzluk zaten diz boyu. Türkiye'nin iyi giden hiçbir şeyi kalmadı. Bizim tek adam rejim dediğimiz rejime geçildikten sonra iyi giden bir şey yok. Böyle bir noktaya getirdi AKP.

“İKTİDAR BÜYÜMEDİĞİNİ GÖRÜYOR”

CHP'ye büyük görev düşüyor. CHP'lilerin 31 Mart seçiminde izlemiş oldukları strateji ile Türkiye nüfusunun yarısını bizim belediyelerimizden hizmet alır hale getirdik. Belediye başkanlarımız öyle bir performans gösterdi ki iktidar başarıyı engellemek için belediye başkanlarımızdan duyduğu rahatsızlığı tüm toplumla paylaştı... İktidar şunu görüyor: Kendisi artık büyümüyor.

“O GÜRUH ÇUBUK'TA DA VARDI”

İki gün önce Levent Gültekin saldırıya uğradı. Herkesin görebildiği saatte örgütlü bir güruh saldırdı ve linç girişiminde bulundu. CHP bunu garipsememiştir. Çünkü o güruh Çubuk'ta da vardı. Bir süreden beri siyasetçi ve gazetecilere ağır saldırılar var. Yakalanıyorlar komik cezalar alıyor ya da cezalandırılmıyorlar... Görüşlerine katılır katılmazsınız, AKP döneminde bu tür saldırılar yoğunlaştı. Yargı ve kolluk kuvvetleri çaresiz. Böyle bir ortamda, Türkiye gerginlikler içinde seçime gidiyor.

“EKONOMİ AĞIR SIKINTI İÇİNDE"

Partinin her kademesinden yol arkadaşlarımızla partinin başarısını sağlamak için nasıl bir iş yapacağımızı, nasıl bir çerçeve çizeceğimizin planlamasını yapacağız. Türkiye ekonomik olarak ağır sıkıntı içinde. İnsanımız intihar etmek durumunda kalıyor. Kendisini çaresiz hissediyor. Üzerine bir de damat vakası var. '128 milyar dolar nerede' diyoruz, beddua eden bir Cumhurbaşkanı ile karşı karşıya kalıyoruz. 'Seçimleri kaybettiniz diyoruz' şu an Mehmet Özhaseki'nin seçmene hakaret ettiği konuşmalar ortada dolaşıyor. Bir siyasi iktidar eğer birilerine hakaret etmeye başladıysa, şiddete göz yummaya başladıysa, ‘Seçim Yasası üzerinde nasıl bir değişiklik yaparsak kendi iktidarımızda devam ettiririz’ diye düşünmeye başladıysa; o iktidar kendi sonunun geldiğini kendisi de görüyor demektir... Bu süreci doğru şekilde yönetecek kadrolarımız var, bu işin sonucunda CHP'yi iktidar yapacağımız kadrolarla bu konuları değerlendireceğiz. Önümüzde bir seçim var, o seçim Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'den bir daha gelmemek üzere sandık yoluyla uzaklaştığı bir seçim olacak. Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan bir iktidarın geldiğini yaşayacağız."



