CHP’li Sümer: “İşsizlik veba gibi yayılıyor”

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 15:55

Orhan Sümer, “İş-Kur’a kayıtlı işsiz sayısı Temmuz’da bir önceki aya göre 45 bin kişi artarak 2 milyon 996 bin kişiye çıktı. Temmuz’da toplam 214 bin 837 kişi işsizlik ödeneği almak için başvuruda bulundu. Bunların 88 bin 267’sine işsizlik ödeneği bağlandı. Bu yıl Ocak-Temmuz döneminde ise işsizlik ödeneği almak için başvuran toplam 799 bin 111 işsizden sadece 249 bin 989’una işsizlik ödeneği bağlandı.

Buna göre işsiz kalıp işsizlik ödeneği almak için başvuranlardan sadece yüzde 31’i bu hakkı elde edebiliyor. İşsizlik Sigortası Fonu’nun toplam varlığı ise 9 Temmuz 2021 itibariyle 86,1 milyar lira olarak açıklandı. Katma değerin olmadığı, üretim yapmayan, iş alanları kapalı bir Türkiye yaratıldı” dedi.

7’DEN 70’E HERKES İŞ ARIYOR

Orhan Sümer, “Saray iktidarı görmüyor ancak hayat pahalılığı, temel tüketim ürünlerinin hız kesmeden devam eden yükselişi vatandaşlarımızı oldukça zorluyor. Artık haftalık yapılan Pazar alışverişleri dahi son buldu. Vatandaş pazara gidemez hale geldi. Milyonlarca genç iş ararken, bu kervana geçinemediği için ek işe ihtiyaç duyan çalışanlar da dahil oluyor. Ülkede 7’den 70’e herkes iş arıyor. AKP İktidarının ülkemizi getirdiği noktada sadece saray sahipleri ve eşrafı rahat yaşayabiliyor.” Dedi.

BEYİN GÖÇÜ REKOR KIRIYOR

Orhan Sümer, “Son 3 yılda Türkiye’den göç eden 20-35 yaş arası nüfus daha önceki yıllara göre yüzde 70 artış gösterdi. Her yıl binlerce öğrenci eğitim için yurt dışına gidip bir daha geri dönmüyor. Ülke ekonomisinin giderek kötüleşmesinin ardından artık kalifiye bir mesleğe sahip olmasa bile gençlerimiz yurt dışına gidip orada sıradan işlerde çalışmayı, Türkiye’ye çalışmaya tercih ediyor. İmkanı olan gençlerimiz ise asla ülkede kalmak istemediklerini belirtiyor. AKP iktidarı gençlerimizin ülkesine olan umutlarını da yok etti” dedi.