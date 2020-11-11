Çiftçinin kara gün dostu adım adım satılıyor

11 Kasım 2020 Çarşamba, 14:36

Resmi Gazete’de yayımlanan Gayrimenkul Satış İlanı’na göre Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), biri Yozgat’ın merkezinde olmak üzere, Yerköy, Şefaatli ve Sorgun’daki beş taşınmazının satışı için harekete geçti.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, karara tepki göstererek “Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü hepimizin bildiği gibi artık sadece buğday ithal eden ve kendi siloları boş dururken özel şirketlerin lisanslı depolarına hububat alımı yaptıran bir kuruma dönüştürüldü." dedi.

KURUMU MAHVETTİNİZ

"Göreve geldiğim günden bu yana defalarca gerek ulusal basında gerekse bakanlığa verdiğim soru önergeleriyle bu konuyu gündeme taşıdım. Lisanslı depoculuk ticari bir faaliyet olarak elbette yürütülebilir ama bu TMO gibi bir kurumu tamamen tasfiye edip devreden çıkarmayı gerektirmezdi." diyen Keven şu ifadeleri kullandı:

Adım adım tasfiye edilen TMO şimdi de elinde ki taşınmaz tesisleri satışa çıkarıyor. Yozgat Yerköy Şube Müdürlüğü’ne bağlı Osmanpaşa, Sarıkent, Doğankent, Saray ve Sekili tesislerine ait taşınmazlarının satışı için ihale ilanı yayımladı. Toplamda 27 bin ton kapasiteli çelik siloları içinde bulunduran bu tesisler ne yazık ki 13 Kasım’da yapılacak ihaleyle satılacak. Bu satışın ardından sıra daha büyük tesislerin satışı gündeme gelecek. Çiftçinin kara gün dostu olan bir kurumu mahvettiniz. Mirasyedi hayırsız evlat gibi cumhuriyetin kurduğu bütün fabrikaları, bütün kurumları sattınız. Toprak Mahsulleri Ofisi’nden sonra sıra nereye gelecek?” diye konuştu.



