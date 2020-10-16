Cuma hutbesinde 'hayır yarışı' daveti

16 Ekim 2020 Cuma, 09:01

AKP iktidarlarıyla birlikte bütçede birçok bakanlığın toplamını dahi geride bırakıp "aslan payı"nı alan Diyanet İşleri Başkanlığı, cami yapımı için halktan para toplamaktan ise vazgeçmiyor.

Diyanet'in bu hafta 81 ildeki camilerde okutulan "Cami: Allah'ın evi, müminlerin eseri" başlıklı hutbesinde, yurt içi ve yurt dışında yapımı devam eden camiler için destek talebinde bulunuldu.

Hutbenin ilgili bölümü şöyle:

"Salgın hastalıkla mücadele sürecinde millet olarak paylaşmanın, dayanışmanın, merhamet ve kardeşliğin en güzel örneklerini verdik. Allah yolunda yardımlaşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadık. Bugün de Başkanlığımızın öncülüğünde yurt içinde ve yurt dışında inşası devam eden camilerimiz için bir yardım seferberliği başlatıyoruz. Dua ve desteklerinizle bu camilerimizi bir an önce tamamlayıp ibadete açacağız. İnşası biten camilerimizde ezanlar yükselecek, mümin gönüller omuz omuza saf tutacak, alınlar secdeyle buluşacak inşallah. Cuma namazının ardından siz kıymetli cemaatimizi az çok demeden bu hayır yarışına katılmaya davet ediyorum."



