'Dede olduk ama emekli olamadık' diyen EYT’liler, verilen sözlerin tutulmasını istedi

07 Eylül 2021 Salı, 04:00

Türkiye’de adeta kaderine terk edilen, “emeklilikte yaşa takılanlar” (EYT) her seçim öncesinde tekrarlanan vaatlerin artık yerine getirilmesini bekliyor. İzmir’de 450 bine yakın, Türkiye’de 5.4 milyon EYT’li olduğunu açıklayan İzmir Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Doğan Türker, yaşadıkları çileyi “Dede olduk ama emekli olamadık” sözleriyle tarif etti. Türker, “1999’da çıkan yasadan ötürü mağduruz. İptalini istiyoruz” dedi.