Dışişleri Bakanlığı’nın AB zirvesi ile ilgili açıklamasında somut adım beklentisi dile getirildi

27 Mart 2021 Cumartesi, 04:00

Son dönemde yaşanan çalkantılı sürecin ardından karşılıklı işbirliği mesajlarıyla yeni bir yola giren Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin yakın dönemdeki seyrini belirleyecek olan AB Liderler Zirvesi’nden “Türkiye’yle şartlı işbirliği” mesajı çıktı. AB liderleri, Türkiye’ye “Doğu Akdeniz’de tek taraflı adımlardan kaçınması” çağrısı yaparak haziran ayındaki zirveye kadar atılacak adımların takip edileceğini bildirdi. AB’nin “olumlu gündem” temelinde verdiği mesajlardan memnuniyet duyulduğunu belirten Ankara’dan ise “ilişkilerde yakalanan olumlu ivme kaybolmamalı” çıkışı geldi. Kimi AB yetkilisi de Ankara-Brüksel ilişkilerinin aralık ayına göre “çok iyi bir noktada” olduğu görüşünde.

Dışişleri Bakanlığı, zirvenin sonuç bildirgesiyle ilgili açıklamasında AB’nin “olumlu gündem temelindeki söyleminin” memnuniyetle karşılandığını belirtti. Ankara-Brüksel hattındaki gerilimin azaltılması ve diyalog kanallarının yeniden işler hale getirilmesinin Türkiye’nin ve “sağduyulu birçok AB üyesi ülkenin” çabalarıyla mümkün olduğu kaydedilen açıklamada “AB tarafından olumlu gündem temelinde somut ve yapıcı adımlar atılması haklı beklentimizdir. Bu adımların zirve bildirisinde koşullara bağlanması, sadece belli alanlara değinilmesi ve hazirana ertelenmesinin ise yakalanan olumlu ivmenin kaybolmasına sebebiyet vermemesini umut ediyoruz” denildi.

Türkiye’nin göç mutabakatı ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunda AB’den adım beklediği, ayrıca fiilen durma noktasındaki katılım müzakerelerini yeniden başlatmaya hazır olduğu vurgulandı. “AB’nin ortak çıkarlarımız yönünde atacağı olumlu adımlar, aday Türkiye tarafından olumlu adımlarla karşılanacaktır” değerlendirmesi yapıldı.

‘ARALIKTAN ÇOK DAHA İYİ DURUMDAYIZ’

Zirveden Türkiye’ye yönelik çıkan kararlarla ilgili Ankara’da gazetecilere isminin açıklanmaması koşuluyla değerlendirmelerde bulunan bir AB yetkilisi, geçen yılla karşılaştırıldığında Ankara-Brüksel ilişkilerinde “çok iyi bir noktaya gelindiğini” savundu. Yetkili, “Aralık ayında AB Konseyi, Türkiye’ye yaptırım uygulayıp uygulamamayı ve pozitif gündemi sürdürüp sürdürmemeyi tartıştı. Sonucunda pozitif gündemin mümkün olduğu yönünde bir uzlaşı çıktı. Aralık zirvesinden sonra Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de attığı adımlarla birlikte durum değişti ve bu zirveden ise Türkiye’yle çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımların üzerinde çalışılması yönünde bir karar çıktı. Yani şu anda, aralık ayında bulunduğumuzdan çok daha iyi bir durumdayız” dedi. AB yetkilisi, “Sonuç bildirgesinde Türkiye-AB diyaloğunun artırılması, mülteci yardımlarının geliştirilmesi gibi birçok meselede ilerleme sağlanmasına yönelik hiçbir şarta bağlı olmayan birçok olumlu unsur bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’yle ilişkilerin de aralarında bulunduğu gündem maddelerini ele almak üzere toplanan AB Liderler Zirvesi’nde, aralık ayından bu yana Doğu Akdeniz’deki sondaj gemilerini geri çeken ve gerilimi düşürme mesajları veren Ankara’nın teşvik edilmesi kararı çıkmıştı.

Türkiye’nin gelecek 3 ay içinde atacağı adımların değerlendirileceği vurgulanırken işbirliğinin artırılmasına yönelik somut kararların haziran zirvesinde alınacağı kaydedilmişti. Temel haklar, hukukun üstünlüğü ve insan hakları meselelerinin AB açısından endişe kaynağı olmayı sürdürdüğü vurgulanırken Türkiye’ye “Uluslararası hukukun tek taraflı ihlalinden ve provokasyonlardan kaçınılmalı” çağrısı yapılmıştı.