Doğanlar Holding'den sel felaketinde zarar gören 1000 aileye destek
Doğanlar Holding grup şirketlerinden Doğtaş Kelebek AŞ bünyesinde bulunan 5 ayrı mobilya markasıyla sel felaketinde zarar gören ailelere 1000 aileye mobilya yardımı yapıyor.
Kastamonu, Sinop ve Bartın'da etkili olan yoğun yağışlar sonrasında yaşanan sel felaketinin ardından yurdun dört bir yanından gönderilen yardımlara Doğanlar Holding de destek oldu. Holding yönetim kurulu üyeleri, iştiraklerinden Doğtaş Kelebek AŞ bünyesinde bulunan Doğtaş ve Kelebek markalarından mobilya ve Lova’dan yatak yardımlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak için düğmeye bastı.
"DERİN BİR ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ"
"Son haftalarda ülkemizde yaşanan ve büyük acılara sebep olan afetler nedeniyle derin bir üzüntü yaşıyoruz" diyen Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, şunları kaydetti:
Bu bölgelerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allahtan rahmet ve sevdiklerine yürekten sabır diliyorum. Bu zorlu zamanlarda, ülke olarak dayanışma içerisinde tüm yaralarımızı birlik olarak saracağız. Sel felaketinde evleri zarar gören vatandaşlarımıza ufak da olsa destek olmak adına mobilya ve yatak bağışlarımızı hazırlamaya başladık. Yatak dahil 1000 aileye mobilyayı hızla yola çıkarmak için tüm ilgili ekiplerimiz çalışıyor. Dileriz bu desteklerimizle biraz da olsa yaralarımızı sarmaya başlayabiliriz.
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