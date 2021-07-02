Dolar ve avroda son durum (2 Temmuz)

Dolar/TL büyük bölümünü sakin geçirdiği haftayı 8,70'in altında kapatmaya hazırlanıyor. Avro/TL ise 10,30'un altında kapatması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2021 Cuma, 10:57
Dolar ve avroda son durum (2 Temmuz)
Abone Ol google-news

Hafta başından bu yana 8,70 civarında değerlenen dolar/TL, dün piyasaların kapanışına doğru 8,65'in altına geriledi. Haftanın son işle gününde ise TL dünkü kazanımlarının yarısını geri aldı ve dolar/TL 8,68'e doğru yükseldi. Avro/TL ise 10,46'dan başladığı haftayı 10,30'un altında kapatmata hazırlanıyor.

Yurt içinde haziran ayı öncü dış ticaret verilerinin takip edileceği haftanın son günü, ABD istihdam verileri piyasaların bekleyeceği gündem olacak.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler