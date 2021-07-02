Dolar ve avroda son durum (2 Temmuz)
Dolar/TL büyük bölümünü sakin geçirdiği haftayı 8,70'in altında kapatmaya hazırlanıyor. Avro/TL ise 10,30'un altında kapatması bekleniyor.
Hafta başından bu yana 8,70 civarında değerlenen dolar/TL, dün piyasaların kapanışına doğru 8,65'in altına geriledi. Haftanın son işle gününde ise TL dünkü kazanımlarının yarısını geri aldı ve dolar/TL 8,68'e doğru yükseldi. Avro/TL ise 10,46'dan başladığı haftayı 10,30'un altında kapatmata hazırlanıyor.
Yurt içinde haziran ayı öncü dış ticaret verilerinin takip edileceği haftanın son günü, ABD istihdam verileri piyasaların bekleyeceği gündem olacak.
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