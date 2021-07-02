Dolar ve avroda son durum (2 Temmuz)

02 Temmuz 2021 Cuma, 10:57

Hafta başından bu yana 8,70 civarında değerlenen dolar/TL, dün piyasaların kapanışına doğru 8,65'in altına geriledi. Haftanın son işle gününde ise TL dünkü kazanımlarının yarısını geri aldı ve dolar/TL 8,68'e doğru yükseldi. Avro/TL ise 10,46'dan başladığı haftayı 10,30'un altında kapatmata hazırlanıyor.

Yurt içinde haziran ayı öncü dış ticaret verilerinin takip edileceği haftanın son günü, ABD istihdam verileri piyasaların bekleyeceği gündem olacak.