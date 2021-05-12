Dolarda son durum: Yurtiçi piyasalar kapandı, TL'de düşüş hızlandı
Dolar/TL kurunda son durum 8,28 olarak kaydedildi. Yurtiçi piyasaların bayram dolayısıyla tatile girdiği işlem gününde Türk Lirası dolar karşısında yüzde 1'i aşan düşüş kaydetti.
Küresel piyasalarda Fed cephesinden gelen iyimser enflasyon yorumlarına karşı risk iştahının düşük olduğu görülürken, Türk Lirası diğer gelişen ülke para birimleriyle birlikte dolar karşısında düşüş kaydetti.
Güne 8,28 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru, yurtiçi piyasaların bayram tatili nedeniyle kapanmasının ardından yükselişini hızlandırdı ve kurda 8,38 seviyesinin üzeri test edildi.
Bloomberg Dolar Endeksi'nde yükseliş yüzde 0,1 olarak kaydedildi.
Türkiye'nin risk primi 401 baz puandan işlem görürken gösterge tahvil faizi de yüzde 17,94 seviyesinde.
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