Dostları, Oktay Akbal’ı aramızdan ayrılışının altıncı yıldönümünde andı
Gazetemiz yazarı Oktay Akbal’ın aramızdan ayrılışının altıncı yıldönümünde dostları tarafından unutulmadı.
Edebiyat dünyamızın usta kalemi ve gazetemiz yazarı Oktay Akbal’ın aramızdan ayrılışının altıncı yıldönümünde eşi Ayla Akbal’a mesaj gönderen dostları, Akbal’ın yazılarının yolumuzu aydınlattığını vurguladılar.
İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kızı Özden İnönü Toker, Ayla Akbal’a gönderdiği mesajda Akbal’ı özlem ve sevgiyle andığını belirtti.
Katledilen yazarımız Uğur Mumcu’nun eşi, eski TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, Akbal’ın yazılarının tanıklık ettiği dönemleri anlamak için bir hazine sandığı olduğunu belirterek “Sandığın kapağını açtığımızda öyküler, denemeler, siyasi yorumlar zihnimizde dolanmakta ve günü değerlendirmekte bize ışıklı bir yol açmaktadır” dedi.
Türk edebiyatının usta ismi gazetemiz yazarı Melih Cevdet Anday’ın eşi Suna Anday da “Aydınlık ve aydınlatan insanlar Türkiye’nin kapkaranlık günlerini görmeden (ve iyi ki) o güzel atlara binip çekip gittiler” ifadelerini kullandı.
Gazeteci Fikret Otyam’ın eşi Filiz Otyam, “Oktay Akbal, bıraktığı eserlerle gelecekte de her zaman var olacaktır” dedi.
Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, yaşam felsefesinde, siyasi çalışmalarında, yazı yazma ve söz söyleme üslubunda Akbal’ın yazılarının kendisine yol gösterdiğini belirtti.
Arkeolog Sezgin Akgüç ise Oktay Akbal Kitaplığı ve Çağdaş Halk Kütüphanesi için Gökçebel Gönüllüleri adına teşekkürlerini sundu. l Haber Merkezi
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